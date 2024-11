Les patients doivent être de plus en plus patients

La pénurie de personnel médical qualifié allonge les délais d'attente pour les patients. Près de trois quarts des médecins ont observé cette tendance au cours des douze derniers mois.

D'après un article paru mercredi dans le Bulletin des médecins suisses (BMS), 62% des médecins hospitaliers spécialisés en soins aigus et 75% des psychiatres hospitaliers dressent le même constat. L'article relaie les résultats d'une enquête menée par l'institut gfs.bern, pour le compte de la FMH, à laquelle 1324 médecins du secteur hospitalier et 383 du secteur ambulatoire ont participé.

Dans le détail, un tiers des médecins hospitaliers spécialisés en soins aigus et près de la moitié des psychiatres hospitaliers ont indiqué qu'il s'écoulait en moyenne plus d'un mois entre le transfert d'un patient et son traitement.

Par contre, 58% des médecins qui exercent en cabinet ont pu proposer en 2023 une consultation dans un délai d'une semaine ou mois. Mais 20% des patients ont toutefois dû attendre plus d'un mois.

Il est également difficile de trouver un nouveau médecin: 41% des médecins affirment ne pas prendre de nouveaux patients. Ils sont 28% à en accepter la plupart du temps et également 28% à les accepter tout le temps.