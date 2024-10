Pas d'évolution depuis 1848 Les salariés sont toujours sous-représentés au Parlement à Berne, pas les universitaires

Plus de femmes, moins de militaires et toujours aussi peu de salariés. Depuis 1848, le Parlement fédéral reste peu représentatif de la population. La majorité des élus est toujours faite d'universitaires et de professions libérales, relaie ce mercredi «Le Temps».