La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider alerte sur un retour de la misogynie en Suisse. Elle souligne que l'égalité des chances reste un slogan, avec des inégalités persistantes et une violence inacceptable envers les femmes.

Elisabeth Baume-Schneider dénonce les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Selon la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, l'égalité des chances relève davantage du slogan que de la réalité. On assiste actuellement à un retour de la misogynie, et le machisme, le sexisme et les préjugés stéréotypés ne sont pas seulement tolérés, mais affichés ouvertement.

Aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas être sûres de bénéficier des mêmes salaires, des mêmes traitements médicaux, des mêmes possibilités de formation et des mêmes retraites que les hommes, a déclaré samedi la ministre PS lors du congrès de son parti à Sursee (LU). Et surtout, les femmes ne sont pas en sécurité.

Au cours de l'année en cours, 22 femmes ont déjà été victimes d'actes de violence commis par des hommes. Ce chiffre intolérable donne des frissons dans le dos, a déclaré Mme Baume-Schneider. Il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'un problème de société. La conseillère fédérale a évoqué une crise majeure qui doit être traitée rapidement, avec détermination et de manière globale.

Les régions doivent se comprendre

Lors du congrès du parti, la Jurassienne s'est également exprimée sur les langues nationales. Il est important «que nous ne vivions pas simplement les uns à côté des autres, mais que nous continuions à nous comprendre», a-t-elle déclaré, plaidant une nouvelle fois pour que les élèves apprennent une deuxième langue nationale en plus de leur propre langue au niveau primaire.

La conseillère fédérale s'est aussi montrée étonnée des discussions en Suisse alémanique sur l'enseignement du français. «La question de la langue nationale montre très concrètement ce que nous accordons à la cohésion», a-t-elle déclaré.