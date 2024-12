La célèbre cérémonie américaine n'accueillera aucun film helvétique Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Aucun Suisse n'apparaît dans les «shortlists» de 10 catégories dévoilées par l'Académie des Oscars. Le producteur zurichois Karl Spoerri, qui a coproduit le long métrage de fiction «Thelma», ne figure ainsi également pas parmi les papables.

De même pour la fratrie Baldenweg - Diego, Lionel et Nora -, qui a composé la musique du film irlandais «In the land of saints and sinners» avec Liam Neeson dans le rôle principal. Et pour Tim Fehlbaum, qui a candidaté dans plusieurs catégories avec son film «September 5».