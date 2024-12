1/2 Le rappeur Maes pourra rester dans son canapé à Dubaï, plutôt que de venir en concert à Lausanne et à Paris en ce mois de décembre. Photo: DUKAS

Maes va rester à Dubaï «pour le soleil» et ne viendra pas rapper en festival à Lausanne. Le rappeur français était attendu le 7 décembre à l'événement de musique urbaine «The Beat». Mais sa condamnation en juin dernier pour des actes de violence en réunion en a décidé autrement.

C'est surtout son concert à l'Accor Arena de Paris le 19 décembre – qui affiche complet – que Maes a décidé d'annuler, indique «Ouest-France» selon des informations recueillies auprès de son entourage. Le quotidien français a pu consulter un courrier de l'avocate de l'artiste, dans lequel elle l'informe qu'à son arrivée sur territoire français, «des officiers de police se chargeront de [lui] notifier [son] mandat d’arrêt». Ce qui signifie la mise à exécution de sa peine «en maison d'arrêt».

Des coups de poing au visage

L'artiste, de son vrai nom Walid Georgey, avait reçu une peine de 10 mois de prison et de 10'000 euros d'amende devant le tribunal correctionnel de Paris. Maes et un groupe d'amis s'en étaient pris à un homme près d'un studio d'enregistrement à Paris, en décembre 2018. Le rappeur a reconnu lui avoir donné des coups de poings au visage. La victime avait subi, en plus de ses blessures au visage, six jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Sur X, l'artiste de 29 ans a présenté ses excuses à ses fans – il compte près de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il annonce un «remboursement des places» ce mardi à 14h. Pas sûr que ce remboursement concerne la date lausannoise, censée se dérouler à la Vaudoise Arena. «Préparez-vous donc à un show plein de classiques et de nouveautés», s'extasie encore le festival «The Beat» sur son site internet au sujet de Maes.