Le Parlement a refusé d'accorder aux citoyens suisses les mêmes droits que les Européens pour le regroupement familial. Cette décision maintient une inégalité de traitement, malgré les arguments en faveur de l'intégration et des droits humains.

Après le Conseil des Etats, le National a refusé le regroupement familial pour les parents étrangers de Suisses (archives). Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

Les Suisses ne seront pas mis sur un pied d'égalité avec les citoyens européens pour le regroupement familial. Le National a suivi lundi le Conseil des Etats et enterré un projet en ce sens, par 113 voix contre 71.

Le projet vise à éliminer les discriminations subies par les Suisses par rapport aux citoyens européens pour l'admission des membres étrangers de leur famille en provenance d'Etat tiers dans le cadre du regroupement familial. La modification permettrait aux Suissesses et aux Suisses de faire venir leurs parents étrangers, à condition que leur entretien soit garanti, qu'ils disposent d'un logement et qu'ils s'intègrent en Suisse. En juin passé, la Chambre du peuple avait donné son feu vert au projet. Elle a fait volte-face après que celle des cantons a mis son veto en septembre.

Pour la commission, Peter Schilliger (PLR/LU) a craint une augmentation massive sur le plan migratoire. Piero Marchesi (UDC/TI) a refusé un projet qui pourrait avoir des «conséquences indésirables» pour le pays. Et de rappeler l'adoption par le peuple en 2014 de l'initiative populaire contre l'immigration de masse.

Inégalité de traitement

La gauche, le PVL et le PEV voulaient entrer en matière sur ce projet de loi issu d'une initiative parlementaire de l'ancien conseiller national Angelo Barrile (PS/ZH). «Comment justifier que les Suissesses et les Suisses bénéficient d'un regroupement familial plus faible que les Européens?» a lancé Jean Tschopp (PS/VD). Aucun motif objectif ne justifie cette inégalité de traitement, selon lui.

Le regroupement familial est un droit humain, a relevé Beat Flach (PVL/AG). L'intégration des familles est un facteur-clé de cohésion sociale, a abondé Delphine Klopfenstein Broggini (Vert-e-s/GE).

Il s'agit d'éliminer une discrimination, alors que le nombre de personnes qui immigreraient augmenterait peu, selon Céline Widmer (PS/ZH). Le ministre de la justice Beat Jans était aussi d'accord avec la révision, trouvant justifié d'améliorer l'égalité de traitement en matière de regroupement familial. En vain.