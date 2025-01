Les pays voisins ne sont pas des modèles en politique financière

Des finances saines, une mission de politique publique : la présidente de la Confédération Keller-Sutter devant les délégués du PLR à Berne. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a défendu le respect du frein à l'endettement devant les délégués du PLR à Berne. Des finances saines ne sont pas une question de comptabilité, mais revêtent une importance fondamentale pour la politique de l'Etat.

Ils garantissent la capacité d'action de la Suisse, a expliqué la ministre des Finances samedi devant les membres de son parti. Jetant un regard sur les voisins de la Suisse, la conseillère fédérale a rappelé qu'en Allemagne, la coalition s'est brisée sur la politique financière.

En Autriche, les négociations pour une coalition ont échoué sur des questions budgétaires. La France ne parvient pas à se stabiliser en raison de sa situation financière et l'Italie est fortement endettée. «Ce ne sont tout simplement pas des modèles», constate Karin Keller-Sutter: «Nous devons faire autrement et nous battre pour que le frein à l'endettement soit respecté». Un débat sur le «modèle de réussite libéral» qu'est la Suisse et que le PLR veut renforcer est au centre de l'assemblée des délégués.