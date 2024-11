Le Paléo Festival Nyon dévoile son affiche pour l'édition 2025, créée par Chiara Pugliese. L'œuvre colorée célèbre l'énergie du public et l'atmosphère des concerts. La programmation sera annoncée en mars prochain.

Le Paléo Festival Nyon a dévoilé mercredi l’univers visuel de la prochaine édition qui se tiendra du 22 au 27 juillet 2025. Réalisée par l’artiste et musicienne Chiara Pugliese, l’affiche invite à un vivifiant bain de foule et de lumière, offrant une explosion de couleurs grâce à l’usage du pastel et du neocolor.

«Avec cette affiche, j'ai souhaité faire honneur au public de Paléo», explique Chiara Pugliese, actuellement en bachelor illustration, citée dans un communiqué. «Cette foule colorée et illuminée représente l'incroyable énergie des corps et l'atmosphère vibrante durant les concerts».

Vente de Noël dès la semaine prochaine

Flirtant avec l'abstraction, cette œuvre joyeuse et graphique sera déclinée sur tous les supports de communication ainsi que sur le terrain du Festival. La programmation de la prochaine édition sera dévoilée le 18 mars 2025. La traditionnelle vente de Noël ouvrira du 3 au 20 décembre.