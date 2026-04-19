Un homme de 73 ans a perdu la vie samedi soir à Otelfingen (ZH) après une chute à vélo électrique dans un garage souterrain. La police enquête sur les causes de l'accident mortel.

Un E-Biker perd la vie dans un tragique accident à Otelfingen (ZH)

Un E-Biker perd la vie dans un tragique accident à Otelfingen (ZH)

Chute par dessus un muret

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 73 ans est décédé tard samedi soir au guidon de son vélo électrique à Otelfingen (ZH), près de Zurich. Il a chuté par-dessus un muret à l'entrée d'un garage souterrain, a indiqué dimanche la police zurichoise.

L'accident s'est produit peu avant 23h30. Malgré les tentatives de réanimation menées par les premiers secours, l'homme est décédé sur les lieux de l'accident. On ignore encore pourquoi le septuagénaire a perdu le contrôle de son deux-roues.

La police cantonale a ouvert une enquête, en collaboration avec le ministère public, afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.