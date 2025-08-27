Dernière mise à jour: il y a 17 minutes

De fortes pluies et de violents orages arrivent en Suisse, avec un risque marqué d’inondations dans le Tessin et les Grisons. Hormis une courte accalmie annoncée ce week-end, MétéoSuisse l'affirme: le ciel restera maussade jusqu'à la semaine prochaine.

Des orages violents et des pluies diluviennes vont frapper la Suisse

Si toute la Suisse romande est concernée, les intempéries seront particulièrement violentes au Tessin et dans les Grisons. Photo: MétéoSuisse

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Pas de doute, c'est la rentrée. Et nous connaissons le nom de son messager: Erin. Cet ancien cyclone tropical modifiera la circulation atmosphérique dès ce mercredi, en orientant les vents du sud-ouest sur l’Europe. Ce courant entraînera une dépression, particulièrement propice aux orages.

Ainsi, dès mercredi soir, de fortes perturbations sont attendues sur l'ensemble de la Suisse. Si la foudre devrait s'éclipser petit à petit, la pluie, elle, sera des nôtres durant toute la journée du jeudi.

Le sud-est sous l'eau

Au sud des Alpes, c'est surtout les cantons du Tessin et des Grisons qui seront particulièrement touchés par cet épisode d'instabilité. Une ligne orageuse pourrait en effet rester bloquée sur une petite zone (entre Maggia et Blenio), avec des pluies particulièrement violentes. Il pourrait ainsi tomber jusqu'à 300mm de pluie.

«C'est exceptionnel, souligne Marianne Giroud Gaillard de MétéoSuisse. Toute une partie du Tessin va passer en degré 4, et le sud-ouest des Grisons en degré 5. Il y a donc un vrai risque d’inondations, de glissements de terrain et de laves torrentielles.» Si vous vous trouvez dans ces régions, ne vous approchez pas des cours d'eau et veillez à bien fermer portes et fenêtres. Même si la Suisse romande devrait se retrouver relativement épargnée par le gros des intempéries, un avis de degré 3 a été émis pour l'épisode.

La menace Fernand

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la situation devrait néanmoins se calmer. Si le temps sera relativement clément au début du week-end, cette accalmie ne sera que de courte durée. La pluie devrait déjà faire son retour dimanche en fin de journée. La faute à Fernand. Cette dépression, qui sévit pour l'heure aux Etats-Unis et au Canada, devrait traverser l'Atlantique dans les jours à venir.

Mais impossible de savoir quelle sera son intensité. «Comme Erin perturbe actuellement nos calculs, il m'est difficile de vous dire à quelle sauce nous serons mangés en début de semaine», confie Marianne Giroud Gaillard. Un seul mot d'ordre: la patience.