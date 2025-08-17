DE
Orages dans les Alpes
Une lave torrentielle provoque la fermeture de la route du col du Grimsel

Une coulée de boue a entraîné la fermeture de la route du col du Grimsel jusqu'à dimanche soir. Le tronçon entre Innertkirchen et Guttannen restera impraticable au moins jusqu'à dimanche soir.
Le col du Grimsel reste accessible via la Furka et le Haut-Valais. (Photo d'archive).
Photo: GAETAN BALLY
ATS Agence télégraphique suisse

La route du col du Grimsel restera probablement fermée dimanche jusqu'en soirée en raison d'une coulée de boue, selon le message publié tôt dimanche matin sur le site du Touring Club Suisse (TCS).

La route a été fermée à temps avant l'éboulement grâce à un système d'alerte, a indiqué samedi soir la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. La lave torrentielle s'est donc produite samedi vers 21h entre Innertkirchen et Guttannen.

En raison de précipitations, des masses rocheuses se sont détachées dans la zone d’éboulement du Ritzlihorn. Les matériaux charriés ont atteint le cours de l’Aar. Selon le communiqué du canton de Berne, Guttannen et le col du Grimsel restent accessibles via la Furka et le Haut-Valais.

