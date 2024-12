Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

De faux policiers sévissent dans le canton de Fribourg, où onze nouveaux cas ont été annoncés lundi. Les escrocs visent en particulier les personnes âgées, prétextant un problème de sécurité avec leurs cartes bancaires. La police cantonale appelle à la prudence.

Dix tentatives et un cas avéré, lors duquel plus de 3000 francs ont été soutirés, ont été annoncés lundi, a indiqué la police fribourgeoise mardi. Les cas se sont produits principalement dans les régions de Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly et Bulle.

Dans tous ces cas, les escrocs ont appelé leurs victimes en se faisant passer pour des policiers. Ils ont prétexté un problème de sécurité avec des objets de valeur, par exemple avec des cartes bancaires, afin de venir les chercher à domicile. Reste que les méthodes de ces escrocs changent fréquemment, a mis en garde la police, qui mène systématiquement des investigations.