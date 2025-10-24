Vendredi, un accident de la circulation impliquant cinq voitures s'est produit sur l'A15, dans le tunnel de Balmenrain. Quatre personnes ont été blessées plutôt légèrement et une femme de 56 ans a été grièvement blessée.

1/7 Un accident a fait plusieurs blessés dans le tunnel de Balmenrain (SG). Photo: Police cantonale Saint-Gallen

Natalie Zumkeller

Une femme de 80 ans conduisait sa voiture avec une passagère de 77 ans d'Eschenbach (SG) en direction de Hinwil (ZH). Dans le tunnel de Balmenrain, elle a franchi la ligne de sécurité pour une raison inconnue et s'est retrouvée sur la voie opposée. Au même moment, une femme de 56 ans conduisait dans la direction opposée.

Près de Schmerikon, au bord du lac supérieur : c'est ici, dans le tunnel de Balmenrain, que le choc a eu lieu. Photo: Google Maps

Une collision s'est alors produite entre les deux voitures. Ensuite, plusieurs collisions ont eu lieu avec trois autres voitures conduites par une femme de 21 ans, un homme de 31 ans ainsi qu'un homme de 81 ans. Les circonstances exactes de l'accident seront rendues par la police cantonale de Saint-Gall sous la direction du ministère public du canton de Saint-Gall.

Blessée transportée à l'hôpital

La femme de 56 ans a été grièvement blessée dans l'accident. Elle a été transportée à l'hôpital par la Rega. La femme de 80 ans et sa passagère de 77 ans ont été légèrement blessées. Toutes deux ont été transportées à l'hôpital par les services de secours. La femme de 21 ans et l'homme de 81 ans, également légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital par les services de secours. L'homme de 31 ans n'a pas été blessé.

Les voitures impliquées ont subi des dommages matériels d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs. L'autoroute A15 entre Eschenbach et Jona a été fermée dans les deux sens pendant la durée de l'accident.

Plusieurs patrouilles et services spécialisés de la police cantonale de Saint-Gall, le service de secours avec quatre ambulances, un chef d'intervention sanitaire ainsi que la Rega avec du personnel médical spécialisé sont intervenus. En outre, une vingtaine de pompiers locaux sont intervenus sur le lieu de l'accident pour effectuer des travaux de sauvetage et pour dévier le trafic. Le service d'entretien de la région VI des routes nationales a également été appelé pour nettoyer le tronçon.