Nucléaire: la Suisse veut acheter de l'uranium au Kazakhstan

La tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Gösgen, le mardi 25 janvier 2022 dans la commune de Däniken. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le Kazakhstan, premier producteur mondial d'uranium, va en vendre pour la première fois à la Suisse, qui souhaite relancer l'industrie nucléaire pour assurer sa sécurité énergétique, notamment menacée par la chute des livraisons de gaz russe. Kazatomprom, plus grande entreprise minière d'uranium au monde, a annoncé lundi avoir signé avec le géant énergétique Axpo le «tout premier contrat pour fournir du concentré d'uranium naturel kazakh pour les besoins énergétiques des centrales nucléaires suisses de Beznau et de Leibstadt» (nord).

Selon un représentant d'Axpo, cité par Kazatomprom, cet accord permet d'"assurer un approvisionnement énergétique stable pour la Suisse et contribue aux efforts mondiaux de décarbonisation», pour limiter les émissions de gaz à effet de serre participant au réchauffement climatique. Aucun détail sur le volume des livraisons n'a été fourni.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement fédéral suisse avait indiqué en décembre vouloir modifier la loi pour permettre la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse, interdite depuis 2018. Le gouvernement avait justifié cette volonté par la croissance démographique de la Suisse et la nécessité de choisir de l'énergie décarbonée pour atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050. Mais les autorités avaient aussi reconnu craindre de manquer d'électricité en raison de la chute des livraisons de gaz russe consécutives aux sanctions européennes contre Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

Quatre réacteurs nucléaires vieillissants produisent environ 29% de l'approvisionnement électrique de la Suisse, qui doit importer l'hiver de l'électricité. Ex-république soviétique d'Asie centrale bordant la Russie et la Chine, le Kazakhstan est de loin le premier producteur mondial d'uranium, avec plus de 40% de la production mondiale, ainsi que le troisième fournisseur d'uranium naturel à l'Union européenne. Malgré ses immenses ressources naturelles, le Kazakhstan souffre de déficit énergétique et va construire une centrale nucléaire près du lac Balkhach (sud), un projet pour lequel sont sur les rangs la Chine, la Russie, la France et la Corée du Sud.