Objectif pas atteint, mais salué Près de 30% des réfugiés ukrainiens travaillent en Suisse

De plus en plus de réfugiées et réfugiés venus d'Ukraine ont trouvé un travail en Suisse. A la fin 2024, le taux s'élevait à près de 30%. Le but affiché par le Conseil fédéral, 40%, n'est cependant pas encore atteint.