Plus de 50 noyades en Suisse en 2024, presque toutes en eaux libres

Plus de 50 noyades en Suisse en 2024, presque toutes en eaux libres

Un plongeur de la police du lac saute à l'eau pour secourir une victime de noyade, à Genève. Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, 52 noyades ont été comptabilisées en 2024, principalement en eaux libres. Cependant, la Société suisse de sauvetage (SSS) a précisé mercredi dans un communiqué qu’aucun décès par noyade n’a eu lieu dans les piscines ou bains publics durant l’année passée.

Ce bilan est inférieur à celui de 2023 (59), mais il reste supérieur à la moyenne à long terme de 50 décès par an, relève la SSS. La plupart des cas (85%) concernent des hommes. La catégorie des 17-32 a une nouvelle fois été particulièrement touchée, avec environ 20% des cas. Les victimes étaient exclusivement des hommes jeunes.

Mais la catégorie des seniors a aussi payé un tribut important, également de l'ordre d'environ 20%. La tendance est à la hausse dans cette catégorie. La SSS l'explique par le vieillissement de la population mais aussi par le fait que les retraités sont de plus en plus nombreux à faire du sport. La SSS, ainsi que le Bureau de prévention des accidents (BPA), suivront ce phénomène de près et adapteront leurs mesures de prévention en conséquence.

Depuis des années, la SSS s'engage pour tenter de réduire le nombre de noyades. Elle installe des panneaux énonçant les règles de prudence au bord des piscines, fleuves, rivières et lacs. Les recommandations sont disponibles en 14 langues sur son site (www.sss.ch).