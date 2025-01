1/4 Selon une nouvelle étude américaine, la substance active phényléphrine – également contenue dans Neocitran – ne sert à rien si elle est prise par voie orale. Photo: Keystone

Patrik Berger

La Suisse renifle et tousse. Les rhumes et la grippe ont envahi le pays. Pour beaucoup, il ne reste plus qu'à se rendre à la pharmacie et à prendre des médicaments contre les refroidissements. Ces derniers sont actuellement dévalisés, un véritable carton pour les groupes pharmaceutiques.

La demande est si forte que certains produits ne sont même plus disponibles. Et c'est pile-poil à ce moment que l'on apprend des Etats-Unis qu'un principe actif important est inefficace.

La FDA (Food and Drug Administration), l'autorité américaine de contrôle des médicaments, a examiné la phényléphrine à la loupe. Elle en conclut que ce principe actif censé décongestionner les muqueuses n'est pas plus efficace qu'un effet placebo. Et ce, lorsqu'il est avalé dans un liquide ou sous forme de comprimés, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

La plupart des préparations antigrippales délivrées sans ordonnance contiennent de la phényléphrine. Parmi elles, des produits connus comme Neocitran, Flumol ou Neotylol.

Ne retrouve pas le chemin du nez

La phényléphrine prise par voie orale ne doit plus être utilisée comme décongestionnant nasal, explique le médecin-chef de l'enquête. La raison? Seule une petite partie de la substance active réussit à arriver jusqu'au nez, lorsqu'on avale la préparation.

Les entreprises pharmaceutiques ont jusqu'à fin mai pour se prononcer sur les résultats de l'étude. Elles devraient alors être contraintes de retirer la substance active de leurs médicaments contre la grippe.

L'efficacité de la phényléphrine suscite des doutes depuis les années 90. A l'époque, la substance active a remplacé le décongestionnant pseudoéphédrine. Celle-ci avait des effets secondaires et peut également être utilisée pour fabriquer du crystal meth. Le professeur de pharmacie Leslie Hendeles, de l'université de Floride, souligne depuis des années: «Si vous avez le nez bouché et que vous prenez la substance active phényléphrine, vous aurez toujours le nez bouché.»

«Il s'agit uniquement d'un manque d'efficacité»

Le fait que la phényléphrine ne soit pas efficace apporte de l'eau au moulin des experts, qui critiquent la prise de préparations combinées. En effet, c'est souvent le paracétamol seul qui fait baisser la fièvre et soulage les douleurs. D'autres substances actives sont certes ingérées, mais elles restent sans effet.

Puis, la fréquence des effets indésirables augmente de manière disproportionnée avec le nombre de substances que l'on avale en même temps. Les interactions peuvent en fait réduire les effets positifs.

L'autorité suisse de contrôle des médicaments, Swissmedic, souhaite attendre la fin de la procédure aux Etats-Unis. Et ce n'est qu'alors qu'elle décidera si elle prendra des mesures. Elle souligne que la procédure de la FDA «ne concerne que l'efficacité insuffisante ou l'absence d'efficacité et non les problèmes de sécurité».

Selon elle, les produits contenant de la phényléphrine ne sont disponibles en Suisse que dans les drogueries et les pharmacies. «Les clientes et clients peuvent ainsi être directement interpellés sur les alternatives possibles.»