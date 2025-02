Fedpol doit agir pour renforcer les effectifs de la Police judiciaire fédérale (image d'illustration). Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

La Police judiciaire fédérale manque d'effectifs d'investigation, surtout pour lutter contre les organisations criminelles, comme la mafia. Cette situation se répercute sur le Ministère public de la Confédération (MPC), qui pourrait ouvrir plus de procédures pénales. L'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) a fait ce constat dans son inspection de la collaboration entre le MPC et la Police judiciaire fédérale. Dans son communiqué publié jeudi, elle formule trois recommandations. Il s'agit d'identifier et corriger les lacunes dans l'application de la convention de collaboration.

Le MPC doit aussi définir les domaines d'infractions dans lesquels il attend des activités de la Police judiciaire fédérale, dans le cadre des investigations autonomes de police judiciaire. Enfin, il faut renforcer l’organe commun, l'Etat-major de gestion des ressources. Des échanges directs et réguliers doivent encore être garantis. La Police judiciaire fédérale n'est pas soumise à la surveillance de l'AS-MPC. Celle-ci appelle le Département fédéral de justice et police et l'Office fédéral de la police (fedpol) à agir.