La Suisse perd un rang dans l'indice du WEF

La Suisse recule à la cinquième place dans l'indice du Forum économique mondial, malgré des progrès en matière d'énergies renouvelables et d'emplois verts. Le rapport du WEF, dévoilé à Genève, souligne des avancées mondiales face aux défis sécuritaires et financiers.

Le Forum économique mondial (WEF) salue le fait que la Suisse a augmenté son recours aux énergie renouvelables (archives). Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse perd un rang et redevient cinquième dans l'indice du Forum économique mondial (WEF). Dans un rapport dévoilé mercredi à Genève, l'institution mentionne des avancées dans le monde, malgré des défis sécuritaires et financiers. Selon l'indice, la Suisse a notamment augmenté le recours aux énergies renouvelables et les emplois verts. Elle est aussi saluée comme avant-gardiste pour la tarification du carbone. Son engagement politique et ses infrastructures sont également mentionnés comme pour d'autres pays.

Comme l'année dernière, la Suède, le Danemark et la Finlande sont aux trois premières places. Ils sont suivis par la Norvège qui gagne deux rangs. L'avancée la plus rapide depuis la fin de la pandémie a été atteinte. Deux tiers des pays ont enregistré une progression, a ajouté l'organisation. Une partie de l'Europe et une partie de l'Asie ont obtenu les améliorations les plus importantes.