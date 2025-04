Karin Keller-Sutter réagit aux droits de douane de Trump et esquive les polémiques

1/5 La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter s'est exprimée sur les droits de douane imposés par les Etats-Unis. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Bruggmann

Ce mercredi, le Conseil fédéral s'est réuni à Neuchâtel pour une séance commune. L'industrie horlogère locale devrait, elle aussi, être touchée par les droits de douane américains. Le Conseil fédéral est conscient qu'il s'agit d'un «gros problème», a déclaré la ministre des Finances Karin Keller-Sutter avant la séance. «Nous y travaillons, nous faisons tout pour éviter que cela ne dure.»

Le Conseil fédéral était préparé, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à la «NZZ». «Mais personne ne s'attendait à des droits de douane aussi élevés.» Elle ne s'est pas sentie démunie face à cette annonce. «Nous nous attendions à ce que le président Trump impose des droits de douane mais nous n'avons pas compris ce calcul aussi schématique à l'égard d'un partenaire commercial aussi important que la Suisse.»

Esquiver les polémiques

Malgré tout, Karin Keller-Sutter ne veut pas dévoiler ce qu'elle a pensé lorsque Trump a brandi son fameux tableau, devenu depuis iconique. «Il est parfois préférable de ne pas partager toutes ses pensées avec le public.» Il s'agit maintenant de présenter les arguments «sous une forme appropriée» – «et à l'endroit approprié».

En février, Karin Keller-Sutter avait suscité la polémique après avoir commenté le discours controversé du vice-président américain J. D. Vance lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Le qualifiant de «discours très libéral», elle avait ajouté: «D'une certaine manière, sa mentalité était très suisse lorsqu'il a dit qu'il fallait écouter la population.»

Les critiques ne se sont pas faites attendre, notamment de la part de son collègue de parti et ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin. «Karin Keller-Sutter est une excellente conseillère fédérale, mais elle s'intéresse peu à la philosophie libérale», a-t-il déclaré à Blick.

La présidente de la Confédération a apparemment aussi entendu la critique. Elle a répondu à Couchepin dans une interview à la «NZZ»: «Je me suis dit: il ne me connaît pas. Mais les hommes ont toujours aimé expliquer aux femmes comment le monde fonctionne.»

Elle continue d'être d'accord avec J. D. Vance sur l'importance de la liberté d'expression et de la participation de la population. «Parfois, on n'est pas compris comme on voudrait l'être», a ajouté Karin Keller-Sutter. Nous sommes sûrement nombreux à en avoir fait l'expérience.