Volodymyr Zelensky a un message pour les Ukrainiens de Suisse

Au WEF, Volodymyr Zelensky prend le temps de répondre à une question du journaliste du Blick Samuel Schumacher. Photo: Patrik Müller

Samuel Schumacher

Pendant ses deux jours au WEF, Volodymyr Zelensky n'a pas le temps de donner des interviews. Des dizaines de rencontres bilatérales (y compris avec le président serbe Aleksander Vucic, critique envers l'Ukraine) et une guerre qui continue de faire rage chez lui: il y a peu de place pour des discussions agréables.

Mais pour Blick, Zelensky fait cette année encore une petite exception. En route pour un rendez-vous, il prend rapidement le temps de répondre à nos questions. Quel est votre message aux quelque 70'000 Ukrainiens de Suisse, Monsieur le Président?

«Nous faisons de notre mieux pour mettre fin à la guerre et pour arrêter Poutine», déclare Zelensky à Blick dans la cage d'escalier du centre de congrès de Davos. Il porte son pull noir devenu un symbole, orné du trident ukrainien, et des chaussures militaires marron.

La situation se dégrade pour les Ukrainiens en Suisse

«Et bien sûr, nous les attendons tous bientôt à la maison», dit Zelensky. Ce n'est qu'en décembre que le Parlement suisse a décidé que le statut de protection spécial S ne s'appliquerait bientôt plus à tous les Ukrainiens, mais seulement à ceux provenant des régions directement touchées par la guerre dans l'est et le sud du pays. Jusqu'à présent, le statut S permettait aux réfugiés ukrainiens d'exercer une activité professionnelle sans délai d'attente et de voyager gratuitement en train et en bus dans leur canton d'origine.

Le message de Zelensky s'adresse également aux milliers d'hommes ukrainiens en âge de servir qui se trouvent en Suisse, parfois pour de bonnes raisons. Avec 800'000 soldats, l'Ukraine n'est certes pas actuellement en état d'urgence au sein de ses propres troupes. Mais la guerre d'agression brutale menée par la Russie continue de faire des centaines de victimes par jour du côté ukrainien.

C'est notamment pour cette raison que l'Ukraine va bientôt modifier sa stratégie de recrutement. Le porte-parole de Zelensky, Sergueï Nikiforov, a confirmé à Blick que les jeunes de 18 à 24 ans, jusqu'ici épargnés par le service militaire, seront bientôt intégrés à l'armée grâce à des contrats attractifs.