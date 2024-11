Le feu s'est propagé en quelques minutes dans toute la maison. Photo: Jacqueline Kunkler 1/7

Beat Michel

Dans la nuit de samedi à dimanche, la maison familiale de la Poststrasse à Neuhausen am Rheinfall (SH) a complètement brûlé. Bien que les pompiers soient arrivés sur place au bout de huit minutes, ils n'ont pu que refroidir les maisons voisines et les protéger ainsi des flammes.

La maison individuelle a complètement brûlé. «Nous avions terriblement peur pour nos voisins», raconte l'ingénieur système Walter Treichler (55 ans). «Il était en effet déjà tard dans la nuit. C'était tout à fait possible que quelqu'un soit en train de dormir».

La voisine a entendu des cris

C'est sa partenaire Jacqueline Kunkler (56 ans) qui a remarqué l'incendie. «J'étais au lit et j'ai entendu des voix. Quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu des flammes. J'ai tout de suite appelé les pompiers.» Le couple a eu peur pour les personnes qui vivaient dans cette belle maison individuelle. «J'ai vu des passants frapper à la porte malgré le danger. Au bout de huit minutes seulement, les pompiers sont arrivés et ont poussé la porte d'entrée», raconte Walter Treichler.

« Il n'a pas fallu plus d'un quart d'heure pour que tout le grenier soit en feu. Les flammes ont aussi rapidement jailli de l'entrée Walter Treichler (55 ans) »

De l'extérieur, la maison a l'air d'une construction massive en pierre et en béton, mais l'impression est trompeuse. «Le feu s'est propagé à une vitesse incroyable», explique Walter Treichler. Et de poursuivre: «Les flammes ont d'abord jailli de la fenêtre près du petit balcon du premier étage. Mais il n'a pas fallu plus d'un quart d'heure pour que tout le grenier soit en feu. Et les flammes ont aussi rapidement jailli de l'entrée».

Beaucoup de fumée, peu de vent

Les pompiers sont arrivés avec un deuxième camion à échelle pivotante pour protéger la façade du haut immeuble d'habitation situé juste à côté de l'incendie. «La fumée dégagée était immense», explique Walter Treichler. «Heureusement, le vent ne soufflait pas dans notre direction, et c'était un vent très faible.» La fumée s'étant installée dans le village, les autorités ont averti via Alertswiss de fermer les fenêtres et les portes et d'éteindre les systèmes de ventilation.

Blick a pu joindre l'habitant et propriétaire de la maison au téléphone. Il était heureusement en déplacement pendant l'incendie. «J'étais en train de travailler. Je n'ai encore aucune idée de ce que les flammes ont détruit. La police m'a appelé pour me dire que ma maison était en feu». Tant qu'il n'aura pas discuté de tout cela avec la police, il ne dira rien sur l'incident.

Toujours est-il que cet incident spectaculaire n'a fait aucun blessé. «J'ai été très soulagée quand nous avons entendu ça», raconte Jacqueline Kunkler. «Certes, nous avons vu que les voitures n'étaient pas garées devant la maison et qu'il n'y avait pas de lumière ce soir-là. Mais nous avons quand même eu très peur».