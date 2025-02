Les sites de vente en ligne comme Galaxus ou le géant américain Amazon sont de plus en plus menacés par la concurrence venue de Chine. Mais quelle place occupe chaque revendeur? Chiffres d'affaires, prix, livraison... Blick vous explique tout!

1/6 Les Suisses et les Suissesses commandent de plus en plus souvent sur des boutiques en ligne chinoises comme Temu. Photo: Keystone

Milena Kälin

L'année dernière, un ménage suisse sur deux a déjà commandé de la marchandise sur un site chinois de vente en ligne. C'est ce qu'a montré récemment un sondage représentatif de Comparis, qui a suscité l'inquiétude des détaillants suisses. Les revendeurs chinois tels que Temu et Shein sont en train de grapiller du terrain, y compris en termes de chiffre d'affaires.

Sur la base d'estimations du cabinet de conseil Carpathia, Blick vous dévoile le classement des boutiques en ligne qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires en Suisse. Lorsque les données de l'année 2024 ne sont pas disponibles, celles de l'année 2023 sont prises en compte.

1 Digitec Galaxus: qualitatif et rapide

Chiffre d'affaires en 2024: 2,8 milliards de francs.

Aucune boutique en ligne ne parvient pour l'heure à dépasser Digitec Galaxus en termes de chiffre d'affaires: en 2024, celui-ci a pris 0,4 milliard de francs de plus que l'année précédente. L'avance sur le deuxième du classement s'est donc nettement creusée.

Alors que le catalogue de Digitec se focalise sur les articles électroniques, Galaxus permet également d'acheter des jouets, des articles ménagers, du mobilier ou des vêtements. Ceux qui veulent une livraison rapide misent sur Digitec, qui propose carrément une livraison le jour même pour certain article, tandis qu'il vous faudra attendre le lendemain chez Galaxus. Le service clientèle obtient quant à lui une bonne note sur Trustpilot.

2 Zalando: la mode pour tous

Chiffre d'affaires en 2023: 1,7 milliard de francs.

Le géant allemand de la mode est actif en Suisse depuis 2011 et occupe une nette deuxième place en termes de chiffre d'affaires. Le potentiel du marché semble toutefois épuisé. En 2023, Zalando a nettement perdu du terrain et son chiffre d'affaires a légèrement diminué par rapport à l'année précédente.

La livraison est gratuite à partir d'un montant de commande de 34,90 francs. Il est en outre possible de devenir membre de Zalando pour 10,90 francs par an et d'obtenir ainsi des rabais et un accès précoce à certains produits exclusifs.

Les prix de Zalando varient fortement. On y trouve des articles de mode moins chers que chez Berschka ou Adidas, mais aussi des produits de marque plus chers comme des sacs de designers.

3 Amazon: le pionnier

Chiffre d'affaires en 2023: 952 millions de francs.

Le géant de la vente en ligne Amazon n'a pas de site Internet en Suisse. Pourtant, les affaires marchent bien, en témoigne une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10% en 2023.

Pour passer commande depuis la Suisse, le mieux est de se rabattre sur les sites français ou allemand. Mais attention: tous les produits ne sont pas livrés en Suisse, ou alors seulement avec des frais de livraison élevés.

Alors qu'Amazon était à l'origine spécialisé dans les livres, on y trouve désormais tout, de l'électronique aux jouets, en passant même par les produits cosmétiques et les médicaments. Les délais de livraison varient fortement d'un produit à l'autre.

4 Temu: le fossoyeur de prix

Chiffre d'affaires en 2024: 700 millions de francs.

Des jouets aux outils en passant par l'électronique et les vêtements: on trouve de presque tout chez Temu, dès lors qu'il s'agit de petits articles. Et cela semble largement suffisant pour ravir la clientèle suisse: en 2024, Temu a doublé son chiffre d'affaires dans notre pays.

La clef du succès? Les prix sont ultra-bas et la livraison généralement gratuite. Le montant minimum d'achats est fixé à 10 francs pour la première commande, et à 25 francs ensuite. La plupart des marchandises peuvent être renvoyées gratuitement pendant 90 jours.

Les bonnes affaires sont légion sur le site de Temu. Pour certains articles toutefois, la qualité laisse à désirer. Les produits peuvent contenir des substances nocives et les experts mettent en garde contre les escrocs qui sévissent sur le site. Selon Trustpilot, le service clientèle n'est lui non plus pas satisfaisant.

5 Brack: à la vitesse de l'éclair

Chiffre d'affaires en 2023: 545 millions de francs.

Roland Brack s'est d'abord lancé à son compte dans la vente de ligne. Des années plus tard, la boite a bien grandi! En 2023, Brack a ainsi vendu pour plus d'un demi-milliard de francs de produits en Suisse.

Le groupe Competec, dont Brack fait partie, emploie aujourd'hui plus de 1300 personnes. Le revendeur propose essentiellement des articles électroniques, mais il est également possible d'acheter des articles ménagers ou des jouets.

La marchandise est livrée le lendemain dès lors que l'on commande avant 19h. A partir de 50 francs d'achats, il n'y a plus de frais de livraison à payer. Chez Brack, les paiements peuvent être échelonnés, ce qui peut aider lorsqu'un achète un article important comme une télévision.

6 Aliexpress: bazar chaotique

Chiffre d'affaires 2023: 390 millions de francs.

Aliexpress fait partie du groupe chinois Alibaba. Alors qu'Alibaba s'adresse aux entreprises, Aliexpress est son pendant pour les acheteurs privés. Cette plateforme en ligne existe déjà depuis 2010, ce qui explique pourquoi Aliexpress, contrairement à d'autres revendeurs chinois, n'est plus sur une dynamique de croissance rapide.

Comme chez Temu, l'assortiment comprend pléthore de petits articles: vêtements, chaussures, articles ménagers... Tout y est! Les prix sont comparables à ceux de Temu. Cependant, les informations concernant l'expédition et les retours sont beaucoup moins claires que chez la concurrence. Le temps de livraison est en outre plus long.

7 Shein: les trends à bas prix

Chiffre d'affaires en 2023: 220 millions de francs.

La boutique en ligne chinoise Shein s'est surtout spécialisée dans la mode, les chaussures et les accessoires, et fait ainsi surtout concurrence à Zalando. Et comment! En 2023, Shein a plus que triplé son chiffre d'affaires en Suisse.

Chaque jour, des milliers de nouveaux produits orientés vers les tendances actuelles de la mode arrivent sur leur site web. On y trouve des t-shirts et des robes à 5 francs, mais aussi des vestes et des chaussures à 30 francs ou plus, et de qualité très variable. En ce qui concerne le service clientèle, Shein obtient de bien meilleurs résultats que Temu sur Trustpilot.

8 Wish: pionnier vaincu

Chiffre d'affaires en 2023: 10 millions de francs.

Wish est sans conteste le pionnier des plateformes chinoises de vente en ligne. Destin tragique: il a été évincé de son propre pays par la concurrence. En l'espace de deux ans, son chiffre d'affaires a chuté de 125 millions à 10 millions de francs.

Les prix sont certes aussi bas que chez Temu, mais les frais d'expédition sont nettement plus élevés. Les clients insatisfaits d'un article sur Wish peuvent généralement le garder en recevant tout de même un remboursement. Un renvoi vers la Chine, n'en vaut tout simplement pas la peine.