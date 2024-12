Campagne de prospection géothermique prévue dans le Nord vaudois

1/2 Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Le consortium d'entreprises Yom va lancer une campagne commune de prospection des ressources géothermiques dans le Nord vaudois. La première phase du projet nommé GéothermY démarrera en 2025.

Yom regroupe les entreprises Y-Cad, MalmEnergie Naturelle et Orllati Real Estate SA. Toutes trois sont au bénéfice d’un permis de recherche en surface octroyé par le canton de Vaud et couvrant des périmètres distincts, indique le consortium mercredi dans un communiqué.

La campagne d’acquisition des données démarrera à la fin de l’été 2025. Pour GeothermY, il s’agira d’établir une cartographie en trois dimensions du sous-sol sur une surface de près de 100 kilomètres carrés. Elle couvrira 29 communes du Nord vaudois, de Baulmes à Yvonand, en passant par Grandson, Pomy et Yverdon.

Camions vibreurs

Concrètement, un dispositif de petits capteurs (géophones) sera disposé au sol, afin de quadriller chaque zone à mesurer. Ensuite, pendant environ quatre semaines durant la nuit, des camions vibreurs seront simultanément en opération sur différentes zones du territoire en émettant des vibrations tous les 30 mètres.

Les ondes émises dans le sol par une plaque fixée au camion se réfléchissent sur les couches géologiques, sont détectées et mesurées par les capteurs en surface, comme une échographie. Ces données numériques sont ensuite traitées par une société spécialisée, afin de créer une carte en trois dimensions interprétable par les géologues du projet.

Les propriétaires des terrains situés sur le périmètre ciblé seront contactés au préalable afin d’obtenir leur accord pour le passage des camions vibreurs sur leurs parcelles.

Communes informées

Pour exposer les aspects pratiques et présenter les principaux jalons du projet, le consortium a organisé une première séance d’information fin novembre pour les élus des communes concernées. Des représentants de l’Office fédéral de l’énergie et de la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud étaient présents.

Le communiqué précise que Y-CAD SA, basée à Yverdon-les-Bains est spécialisée dans le chauffage à distance (CAD) et que MalmEnergie Naturelle SA dispose d'une «précieuse expérience» dans un premier projet à Montagny (FR). Enfin Orllati Real Estate SA se spécialise dans le développement de la géothermie au travers de sa société Orllati Géothermie SA.

Energie locale et propre

Plusieurs campagnes de recherche en surface ont déjà été déployées dans le canton de Vaud, notamment dans les régions de La Côte et de Morges et dans l’agglomération lausannoise. La première étape du projet GéothermY s’inscrit dans cette volonté d’exploiter une source d’énergie locale, propre, renouvelable et continue.

En cas de succès, une phase de recherche en sous-sol pourrait être lancée à l’aide, par exemple, d’un forage de prospection. Objectif: définir plus précisément les paramètres et caractéristiques du sous-sol et dimensionner un futur ouvrage d’exploitation géothermique, souligne le consortium.

Mix énergétique

La géothermie fait partie de la stratégie énergétique de la Confédération, du canton et de nombreuses villes suisses. Elle vise à diminuer significativement les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre le zéro émission net de CO2 à l’horizon 2050 et à augmenter le pourcentage d’énergie renouvelable du mix énergétique.