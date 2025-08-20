Un suspect a été arrêté par la police cantonale neuchâteloise (cliché symbolique/Keystone archives).
Photo: SANDRO CAMPARDO
ATS Agence télégraphique suisse
Trois personnes ont été retrouvées mortes mardi soir dans un appartement de Corcelles (NE), a indiqué la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué. Un suspect, blessé par des tirs de policiers, a été arrêté.
Une importante opération de police est en cours, a précisé le porte-parole de la police Georges-André Lozouet à l'agence de presse Keystone-ATS. Une avenue est bouclée pour les besoins de l'enquête.
La police suspecte un triple homicide, a précisé le porte-parole. Le suspect blessé a été transporté à l'hôpital. De plus amples informations seront données mercredi à 10h à Neuchâtel par le ministère public et la police, a déclaré le porte-parole.
