1/8 Un temps variable attend la Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Hengy

Ensoleillé et doux en altitude, froid et brumeux sur le Plateau: les fêtes de fin d'année ont été marquées par un temps monotone. Mais à partir de ce jeudi, la situation météorologique va changer de manière significative. L'anticyclone s'est déjà déplacé vers la Méditerranée et une vague d’air froid venue du nord-ouest s’apprête à envahir nos contrées.

«Avec le front froid qui passera jeudi après-midi et dans la nuit de jeudi à vendredi, la limite des chutes de neige va baisser en altitude», explique Roger Perret de Meteo News. «Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura de la neige en plaine, car le temps sera bientôt sec.» Un tapis de deux à trois centimètres pourrait éventuellement tenir à certains endroits, poursuit le météorologue. Mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus.

Les montagnes, en revanche, seront gâtées avec 20 à 40 centimètres de neige fraîche, de quoi réjouir les amateurs de ski.

Attention au verglas sur les routes

Si le temps était relativement constant pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, il est en train de changer de manière significative. «C'est un va-et-vient effréné», résume le météorologue. Roger Perret. Vendredi, le temps sera certes encore largement sec, nuageux avec un peu de soleil, mais froid.

Le vrai défi, ce week-end, viendra du verglas. Une perturbation attendue samedi soir apportera de l’air doux en altitude, tandis que les basses couches resteront glaciales. Résultat: un cocktail dangereux avec des pluies verglaçantes qui pourraient transformer les routes en véritables patinoires. Prudence absolue pour les automobilistes!

Le foehn fait brièvement grimper le thermomètre

Dans la nuit de samedi à dimanche, un front chaud s'approchera, apportant de la pluie et faisant remonter la limite des chutes de neige de manière significative, pour se stabiliser à 2000 mètres.

Dimanche, lundi et mardi, le temps sera à nouveau plutôt doux. Selon Roger Perret, ces journées seront suivies de journées un peu plus froides, ce qui fera à nouveau baisser la limite des chutes de neige. Il y aura aussi toujours de l'humidité, avec des averses et quelques phases ensoleillées. «Et il faut s'attendre à du foehn dimanche et en début de semaine dans les vallées alpines, ce qui peut tout à fait amener des températures à deux chiffres jusqu'à 15 degrés lundi, par exemple dans la vallée du Rhin», ajoute l'expert.

Et qu'en est-il du brouillard insidieux qui a carrément englouti le feu d'artifice à la Saint-Sylvestre? «Ce n'est plus un problème», dit Roger Perret. Samedi, il y aura certes un jour de brouillard élevé, mais sinon, avec ce va-et-vient, le brouillard n'est plus d'actualité.

Le temps changeant pourrait toutefois être fatal aux amateurs de sports d'hiver. «En montagne, il faut certes s'attendre à beaucoup de neige fraîche jusqu'au milieu de la semaine prochaine», explique le météorologue. Mais il n'y aura plus autant de soleil, même si c'est encore samedi que l'on attend le plus de rayons de soleil. Il faudra composer avec des vents parfois violents, qui risquent de compliquer les conditions sur les pistes.