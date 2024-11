Le pic d'activité des Léonides est attendu pour la nuit du 17 au 18 novembre. Photo: DR

ATS Agence télégraphique suisse

Il ne faudra pas les rater. Les Léonides feront des apparitions furtives, mais étincelantes, jusqu'au 30 novembre. Le pic d'activité est attendu pour la nuit du 17 au 18 novembre, a indiqué Marc Eichenberger, président de la Société suisse d'astronomie, interrogé par l'agence de presse ATS.

Toutefois, comme la lune est presque pleine deux jours avant l'apogée et qu'elle éclaire donc encore le ciel toute la nuit, il devrait être difficile de détecter les météores plutôt faibles.

Où peut-on observer le spectacle dans le ciel?

En principe, il est conseillé de chercher les météores au-dessus de la limite du brouillard ou partout où le ciel est dégagé et sombre, poursuit Marc Eichenberger. Dans les jours à venir, le ciel ne sera clair qu'en Valais et au sud des Alpes, comme l'a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. A la fin de la semaine, c'est justement le brouillard qui devrait dominer en plaine et sur le Plateau.

Que sont les Léonides?

Les étoiles filantes des Léonides portent leur nom parce qu'elles semblent provenir de la constellation du Lion (Leo). En réalité, les étoiles filantes sont la trace de la comète 55P/Tempel-Tuttel, qui traverse la Terre une fois par an. La comète a été découverte en 1865 et son orbite autour du soleil prend environ 33 ans.

Les Léonides sont des météores assez rapides avec des vitesses de pénétration d'environ 70 kilomètres par seconde, soit 252'000 kilomètres par heure. En général, les Léonides n'apparaissent dans le ciel qu'au mois de novembre.

Conseils pour les photographes amateurs

Les photographes amateurs ont intérêt à utiliser un objectif grand angle s'ils veulent photographier le flux d'étoiles filantes. Ils peuvent ainsi photographier une zone du ciel aussi large que possible. Ce sont les principaux conseils pour prendre des photos du spectacle. Mais il n'est pas si facile d'immortaliser ce spectacle extraordinaire dans le ciel.