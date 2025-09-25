Le Conseil des Etats adopte une motion pour augmenter le budget de lutte contre le racisme et l'antisémitisme à 2 millions de francs. Cette décision vise à soutenir des projets efficaces face à la montée préoccupante de l'antisémitisme en Suisse.

Un soutien financier de 2 millions pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme

Les Etats ont soutenu une motion visant à lutter contre l'antisémitisme et le racisme en Suisse. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La lutte contre le racisme et l'antisémitisme doit être accompagnée de fonds suffisants. Le Conseil des Etats a tacitement adopté jeudi une motion de Marianne Binder-Keller (C/AG) en ce sens.

La sénatrice demande un budget de 2 millions de francs. Les ressources nécessaires doivent être inscrites au prochain budget et au plan financier des années à venir. Son texte vise à empêcher la réduction des fonds alloués aux projets pertinents et efficaces, eu égard notamment au développement préoccupant de l’antisémitisme en Suisse.

Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'établir une stratégie contre le racisme et l'antisémitisme en 2024. Mais les budgets sont en baisses et sont tombés sous 900'000. Cela implique qu'il n'y a plus d'argent pour les projets, a regretté Mme Binder-Keller. La motion vise à ce que les montants ne soient pas attribués au développement de l'administration mais à la société.

Le Conseil national devra se prononcer.