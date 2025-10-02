DE
Dépression Amy au-dessus de l'Europe du Nord
La météo s'annonce mouvementée ce week-end en Suisse

Une vaste dépression va toucher les îles britanniques vendredi. Puissante et rapide, elle sera accompagnée de vents forts, mais restera assez éloignée de la Suisse. Le week-end s'annonce néanmoins passablement perturbé, même il y aura aussi du soleil.
Publié: il y a 40 minutes
Humide, froid et gris? C'est la mauvaise réputation qui colle à l'automne.
Photo: ANTHONY ANEX
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela Rosser

Les prévisions pour le week-end prochain en Suisse s’annoncent contrastées et animées. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera longtemps dégagé, mais les températures chuteront nettement. Vendredi matin, des nuages élevés liés à un front chaud feront leur apparition, tandis que le temps restera globalement sec. Les températures ne bougeront guère – jusqu’à l’arrivée de la dépression Amy.

Le météorologue Klaus Marquardt nous explique que la journée de samedi sera «plutôt agréable». «La Suisse se trouvera dans une masse d’air chaud, à l’avant d’un front froid attendu en soirée», précise-t-il. Les températures pourraient même atteindre les 20 degrés en début d’après-midi.

Une petite tempête automnale

Le front chaud est associé à la vaste dépression orageuse nommée Amy, qui se dirige vers l’Ecosse et se caractérisera par une chute rapide de la pression atmosphérique. Une bombe cyclonique – ou cyclogénèse explosive – est une zone de basse pression particulièrement puissante qui s’intensifie très vite et provoque un temps perturbé. 

Pour la Suisse, cette dépression restera toutefois suffisamment éloignée. Mais entre samedi et dimanche, des rafales de vent balayeront le pays, accompagnées d’un front froid et de précipitations. Rien à voir cependant avec les tempêtes violentes attendues sur les îles britanniques ou le nord de l’Allemagne.

«Il faudra néanmoins compter avec des vents assez soutenus», souligne Klaus Marquardt. Mais il s’agira plutôt d’une «petite tempête automnale» que d’un phénomène majeur. Les rafales les plus marquées sont attendues lors du passage du front froid. Le météorologue conseille de sécuriser les meubles de jardin. L’isotherme du zéro degré se situera samedi vers 4000 mètres, ajoute-t-il, avant de drastiquement chuter la nuit suivante.

Un petit été indien à venir?

Dimanche, l’anticyclone des Açores reprendra la main. Le temps s’améliorera, le vent tombera et les températures avoisineront les 15 degrés, ce qui pourrait annoncer, pour la semaine suivante, un été indien.

En résumé, le week-end offrira un mélange de conditions très variées. Ceux qui souhaitent sortir samedi soir devraient prévoir de quoi affronter le vent et la pluie – ou alors rester bien au chaud pour partager une raclette conviviale entre amis.


