La Suisse a connu une nuit glaciale et le gel persiste partout, même en plaine. Après le brouillard matinal, la neige fera son retour dès ce soir sur l’ensemble du pays.

Préparez vous, la neige s’invite dans toutes les régions de Suisse dès ce soir

Janine Enderli

La Suisse a de nouveau connu une nuit glaciale. La Brévine, dans le canton de Neuchâtel, conserve son titre de reine de l'hiver, avec des températures avoisinant les -25 degrés.

Mais le reste de la Suisse a également grelotté. En plaine, les températures resteront sous zéro ce mercredi, tandis que dans les régions plus montagneuses, comme Sainte-Croix ou La Chaux-de-Fonds, le mercure ne dépassera pas les -5 degrés.

La matinée a commencé sous un épais brouillard sur le Plateau, avec des bancs de stratus parfois persistants, selon Meteo News. Mais le soleil a fini par percer et s'imposer dans de nombreuses régions.

La neige revient ce soir

La couverture nuageuse va s'épaissir dès cet après-midi en provenance du nord-ouest. Durant la nuit, le temps se fera bien plus hivernal: des chutes de neige sont attendues dans toute la Suisse.

A partir de 2000 mètres, les températures passent d'un froid glacial de -14 degrés le matin à environ -9 degrés en soirée. Le gel sera permanent.