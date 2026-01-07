DE
FR

Même en plaine!
Préparez vous, la neige s’invite dans toutes les régions de Suisse dès ce soir

La Suisse a connu une nuit glaciale et le gel persiste partout, même en plaine. Après le brouillard matinal, la neige fera son retour dès ce soir sur l’ensemble du pays.
Publié: 16:31 heures
1/2
Ce mercredi soir, des faibles chutes de neige devraient tomber un peu partout en Suisse.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

La Suisse a de nouveau connu une nuit glaciale. La Brévine, dans le canton de Neuchâtel, conserve son titre de reine de l'hiver, avec des températures avoisinant les -25 degrés.

Mais le reste de la Suisse a également grelotté. En plaine, les températures resteront sous zéro ce mercredi, tandis que dans les régions plus montagneuses, comme Sainte-Croix ou La Chaux-de-Fonds, le mercure ne dépassera pas les -5 degrés.

La matinée a commencé sous un épais brouillard sur le Plateau, avec des bancs de stratus parfois persistants, selon Meteo News. Mais le soleil a fini par percer et s'imposer dans de nombreuses régions.

La neige revient ce soir

La couverture nuageuse va s'épaissir dès cet après-midi en provenance du nord-ouest. Durant la nuit, le temps se fera bien plus hivernal: des chutes de neige sont attendues dans toute la Suisse.

A partir de 2000 mètres, les températures passent d'un froid glacial de -14 degrés le matin à environ -9 degrés en soirée. Le gel sera permanent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus