La Suisse a de nouveau connu une nuit glaciale. La Brévine, dans le canton de Neuchâtel, conserve son titre de reine de l'hiver, avec des températures avoisinant les -25 degrés.
Mais le reste de la Suisse a également grelotté. En plaine, les températures resteront sous zéro ce mercredi, tandis que dans les régions plus montagneuses, comme Sainte-Croix ou La Chaux-de-Fonds, le mercure ne dépassera pas les -5 degrés.
La matinée a commencé sous un épais brouillard sur le Plateau, avec des bancs de stratus parfois persistants, selon Meteo News. Mais le soleil a fini par percer et s'imposer dans de nombreuses régions.
La neige revient ce soir
La couverture nuageuse va s'épaissir dès cet après-midi en provenance du nord-ouest. Durant la nuit, le temps se fera bien plus hivernal: des chutes de neige sont attendues dans toute la Suisse.
A partir de 2000 mètres, les températures passent d'un froid glacial de -14 degrés le matin à environ -9 degrés en soirée. Le gel sera permanent.