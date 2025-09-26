DE
Jusqu'à 50 cm d'or blanc
Avis aux férus de neige! L'hiver fait son grand retour en montagne

Parapluie et veste chaude seront de rigueur ce vendredi déjà. L'après-midi, la pluie s'installera sur une grande partie de la Suisse, avec des températures comprises entre 9 et 14 degrés en plaine. En montagne, la neige tombera au-dessus de 1800 mètres.
Cet après-midi, il vaudra mieux garder un parapluie à portée de main. Si la journée de vendredi a débuté avec quelques brèves éclaircies en plaine, des nuages denses devraient rapidement s'imposer. Comme l’indique MétéoSuisse, la pluie prendra ses quartiers dans une grande partie du pays, surtout à partir de l’après-midi.

Le radar des précipitations montre que les averses se multiplieront sur l’ensemble du territoire. Ce matin, c'est principalement la Suisse romande qui a été touchée. Mais dès 14 heures, le temps deviendra humide aussi le long des Préalpes et sur le Plateau. La Suisse orientale sera aussi touchée.

En montagne, retour de l’hiver

En plus du parapluie, une bonne veste sera donc de rigueur. Et pour cause: en plaine, les températures varieront entre 9 et 14 degrés, tandis qu’en altitude soufflera un vent modéré du sud à sud-est.

La limite des chutes de neige se situera entre 1800 et 2100 mètres. Au-dessus de 2000 mètres, les Alpes occidentales et méridionales pourront recevoir entre 20 et 50 centimètres de neige fraîche. Dans l’Oberland bernois et les Alpes centrales, il tombera de 5 à 10 centimètres.

