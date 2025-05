Le soleil et le chaud vont bientôt revenir, promis!

1/2 Le mauvais temps persiste cette semaine en Suisse. Photo: Keystone

Sandra Marschner

Maussade, maussade, maussade. Après une fin de semaine dernière de rêve, les nuages ont repris le dessus ces derniers jours et les éclaircies se font rares, explique à Blick le météorologue Michael Eichmann de MeteoNews. Mais une lueur d’espoir subsiste! Juste à temps pour le week-end, le beau temps devrait faire son retour.

Mardi, dans le nord du pays, mais aussi en Suisse romande, les températures oscilleront entre 9 et 13 degrés. «Des températures modestes pour cette période de l’année», précise le météorologue. Ajoutez à cela une bise noire faible à modérée soufflant entre 40 et 50 km/h en journée, et la sensation de fraîcheur s’accentuera. Au sud, on attend 16 degrés, avec des averses et quelques orages.

Une semaine toute grise

Sur le Plateau, le temps sera plus sec qu’en début de semaine, même si des averses isolées subsisteront en montagne. Dans les jours suivants, l’ambiance restera morose… la pluie sera même insistante. Mercredi, les températures resteront stables dans le nord et grimperont jusqu’à 18 degrés au sud. Mais les averses et les orages demeureront au programme, surtout en Suisse romande.

En gros, il faudra vous armer de patience. «La semaine de travail s’annonce certes peu éclairée, mais le temps gris peut au moins être plutôt toléré lors du travail au bureau», annonce Michael Eichmann. Dès jeudi, une amélioration timide s'étendra sur le territoire. «Au cours de la journée, il pourrait y avoir de petites éclaircies», explique le spécialiste. Mais il tempère aussitôt: «Il n'y aura toutefois pas besoin de sortir la crème solaire.»

Beau temps ce week-end

Mais ce week-end promet des belles journées. En plaine, vous pourrez profiter du soleil avec des températures dépassant les 20 degrés. Le temps restera globalement sec, même si quelques averses pourraient se glisser dans les Préalpes et le Jura, indique Michael Eichmann. Dimanche, on pourrait même atteindre localement les 24 degrés, notamment à Sion. Lausanne et Genève seront aussi bien lotis: il y fera plus de 22 degrés. Et la semaine prochaine pourrait débuter sur une note tout aussi douce, au-dessus des 20 degrés.

La pluie de cette semaine a toutefois ses vertus, selon Michael Eichmann: «La nature s’en réjouit beaucoup. La Suisse orientale, en particulier, a dû faire face à une forte sécheresse.» Et les personnes allergiques ne sont pas en reste: « La pluie lave les pollens et apporte ainsi un soulagement.»