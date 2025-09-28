Alors qu'il a plu en plaine, les premières neiges sont tombées en montagne.

Un paquet de neige est tombé dans les Alpes avant le retour du soleil

1/5 Chutes de neige sur la Bettmeralp le samedi matin. Photo: Leserreporter

Johannes Hillig et ATS Agence télégraphique suisse

Des photos de lecteurs montrent la neige tomber samedi matin à Bettmeralp, dans le canton du Valais. L’auberge de montagne First à Grindelwald, dans le canton de Berne, s’est elle aussi réveillée sous un manteau blanc. Beaucoup de neige fraîche! Et cela devrait continuer pour l’instant.

La limite des chutes de neige oscille entre 1800 et 2100 mètres, comme MétéoSuisse l’avait déjà annoncé vendredi. Les Alpes occidentales et méridionales sont particulièrement concernées. Jusqu’à 50 centimètres sont attendus!

Que la neige tombe dès maintenant n’étonne pas le météorologue Roger Perret de MeteoNews. «Pour la saison, la limite des chutes de neige n’est pas si basse», a-t-il expliqué cette semaine au Blick.

Belle météo pour la semaine prochaine

Alors qu’il neige en montagne, la pluie domine en plaine ce samedi matin, à part en Suisse romande. De nombreux endroits resteront humides avant que le ciel ne se dégage dans l’après-midi et en soirée. Et dimanche s’annonce sec.

Localement, il fera même encore très doux, avec jusqu’à 18 degrés, même si le seuil des 20 degrés ne sera pas franchi. La semaine prochaine devrait aussi être agréable: peu de pluie et des températures en hausse.

Mais l’été est bel et bien terminé. Sur le plan astronomique, l’automne a débuté le 22 septembre. D’un point de vue météorologique, il avait déjà commencé le 1er septembre.

Cols alpins fermés

Cette arrivée précoce de la neige a aussi entraîné la fermeture de plusieurs cols de montagne samedi outre-Sarine. Pour des raisons de sécurité, les routes des cols de la Furka, du Gothard, du Grimsel, du Nufenen, du Pragel, du San Bernardino et du Susten ont été bouclées, lit-on sur le site du TCS. D'ordinaire, ces itinéraires restent ouverts jusqu'en novembre.

Cette fermeture a provoqué par ricochet davantage de trafic au tunnel routier du Gothard, avec des bouchons et jusqu'à 90 minutes de ralentissement en direction du Sud. Le TCS a conseillé de prendre le tronçon alternatif via le tunnel du San Bernardino.