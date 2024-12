La peste de la moule quagga a désormais atteint le lac de Zurich et menace d'obstruer les systèmes d'eau. Le grand projet urbain CoolCity prévoit un approvisionnement en froid et en chaleur à l'abri des coquillages.

1/10 Le responsable technique des installations Besmir Toplana et son frère Drilon Toplana cherchent à présent une solution pour venir à bout des coquillages dans le filtre. Un filtre plus grand et plus facile à nettoyer pourrait être la solution. Photo: Beat Michel

Beat Michel

Elle est aussi petite qu'un bout de doigt et pourtant, elle cause de gros dégâts. Originaire de la mer Noire, la moule quagga se répand comme la peste et conquiert chez nous aussi eau après eau. Là où elle arrive, elle évince les animaux indigènes et bouche les canalisations. Aujourd'hui, cet hôte indésirable est arrivé dans le lac de Zurich.

Piet Spaak est chef de groupe au département d'écologie aquatique de l'Institut de recherche sur l'eau (Eawag). Il met en garde avec insistance contre l'invasion des moules: «Ne pas s'y préparer maintenant, c'est jouer à la roulette russe.»

En septembre, la moule a été détectée pour la première fois dans le lac de Zurich. Avec un animal par mètre carré de fond de lac, il ne s'agit toutefois que de l'avant-garde. Dans le lac de Constance et le lac Léman, la population atteint déjà 25'000 moules par mètre carré.

Conduites bouchées, systèmes surchargés

Ces petits animaux bouchent les conduites et les échangeurs thermiques, ils recouvrent tout comme un tapis. Toujours est-il que l'approvisionnement en eau potable n'est pas affecté. Mais le coquillage est un problème majeur pour tous ceux qui utilisent l'eau de mer pour le chauffage et le refroidissement. Seul remède: un nettoyage permanent des canalisations. Mais les systèmes existants ne sont pas conçus pour cela.

L'actuel mégaprojet CoolCity du fournisseur d'énergie EWZ de la ville de Zurich est déjà entièrement axé sur la lutte contre l'invasion des moules. Avec une production annuelle de plus de 100 millions de kilowattheures de chaleur et de 34 millions de kilowattheures de froid, il s'agira de l'un des plus grands réseaux d'eau de mer de Suisse.

Le chef de projet David Füllemann explique comment la conque de Quagga sera repoussée. «Nous construisons la centrale d'eau du lac sous la Bürkliplatz, le plus près possible du lac. Ainsi, les tuyaux qui transportent l'eau du lac peuvent être construits aussi courts que possible.»

Tout est conçu pour faciliter le nettoyage: «Nous plaçons pour cela un bouchon dans le tube et le poussons avec beaucoup de pression. Les moules n'ont aucune chance, elles sont brossées.» Afin d'éviter toute interruption de l'approvisionnement pendant un nettoyage, deux tuyaux mènent au lac de Zurich, qui peuvent être alternativement démoustiqués.

«C'est le sujet de discussion numéro 1».

D'ici 2036, l'EPF, l'université et l'hôpital universitaire devraient également être chauffés et refroidis à l'eau du lac. Dans ce projet aussi, la priorité absolue est de repousser la moule quagga. Le chef de la section Technique du bâtiment et énergie de l'EPF, Dario D'Ercole, déclare à Blick: «Depuis que l'ADN de la moule quagga a été détecté dans le lac de Zurich, nous savons qu'elle va se propager. Maintenant que des découvertes ont également été faites, l'accent a été mis sur la gestion de la moule lors de la planification des réseaux d'eau du lac. C'est le sujet de discussion numéro 1.»

La pionnière en matière de froid provenant de l'eau du lac, l'École polytechnique fédérale de la Suisse occidentale (EPFL), a dû apprendre à ses dépens les dégâts que peuvent causer les moules. Depuis le lac Léman, la moule quagga s'est retrouvée dans le système d'eau de refroidissement via les tuyaux. L'assainissement coûte 60 millions de francs.

« Ne pas s'y préparer maintenant, c'est jouer à la roulette russe »

L'installation de chauffage du bâtiment de la maison d'édition Ringier, qui abrite également la rédaction du Blick, actuellement obstruée par des coquillages, montre également ce que pourrait signifier une infestation des conduites d'eau existantes. Depuis 2010, Ringier chauffe et refroidit son bâtiment de manière écologique avec de l'eau du lac.

Jusqu'à ce que CoolCity soit achevé dans environ dix ans, les réseaux de chaleur zurichois existants utilisant l'eau du lac doivent trembler et réfléchir à des mesures immédiates. Ce sera une course contre la coquille du quagga. «Nous cherchons maintenant un filtre adapté pour que le nettoyage soit plus facile et que l'échangeur de chaleur ne se bouche pas à nouveau», explique Besmir Toplana, le responsable technique des installations. «La construction actuelle n'est pas à l'épreuve des moules.»