Un mafieux en cavale arrêté à Sion

La police fédérale et valaisanne ont collaboré pour son arrestation. Photo: Police cantonale valaisanne

ATS Agence télégraphique suisse

Un membre de la mafia napolitaine, en cavale depuis sept mois, a été arrêté vendredi à Sion. Agé de 46 ans, il est considéré comme un élément de premier plan du groupe criminel Pecorelli, une des branches du clan Lo Russo en guerre les unes contre les autres.

Oscar Pecorelli avait échappé au blitz anti-Camorra lancé en juin dernier contre les membres de plusieurs branches du clan Lo Russo en guerre les unes contre les autres. : Il a été arrêté par la Police fédérale avec l'aide de la police valaisanne. Le fugitif a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et les autorités italiennes attendent maintenant son extradition, selon l'agence de presse italienne ansa.

Affrontements et meurtres

Né à Naples le 24 février 1978, Oscar Pecorelli - cousin homonyme du patron détenu frappé aujourd'hui même par une mesure de détention préventive - est considéré comme un élément de premier plan du groupe criminel homonyme: il figure parmi les 17 personnes à l'encontre desquelles le gip de Naples a pris une mesure de détention préventive à la demande de la Dda.

Des preuves de l'existence et du fonctionnement des groupes criminels rivaux Pecorelli et Scognamiglio ont été recueillies, de février 2021 à 2022, par la section Catturandi de la brigade mobile de Naples et le commissariat de Scampia, qui ont travaillé en coopération avec la direction centrale de la police criminelle, le service de coopération policière internationale et le service central des opérations. Les deux groupes s'étaient engagés dans une opposition armée qui s'était soldée par des affrontements et des meurtres visant à prendre le contrôle criminel des quartiers de Miano, Chiaiano, Piscinola et Marianella à Naples.