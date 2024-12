Trous dans les rues: Genève s'apprête à vivre cinq ans d'énormes chantiers!

Dès 2025, le centre-ville de Genève et d'autres zones denses seront creusés pour enterrer 100 km de tuyaux thermiques. Ces travaux, nécessaires pour réduire les émissions de CO₂, entraîneront une multiplication des chantiers et des nuisances, rapporte «20 minutes».

La Ville de Genève profitera des tranchées ouvertes pour modifier d'autres aspects des rues: pistes cyclables, plantation d'arbres ou revêtement phonoabsorbant. Photo: DR/ Ville de Genève

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Des p'tits trous, des pt'tits trous, toujours des p'tits trous... Ou plutôt des gros, Genève se préparant à un chantier monumental.

Dès 2025, 100 km de «réseaux thermiques structurants», surnommés «autoroutes du chaud et du froid», seront enterrés pour alimenter 1700 bâtiments en énergie à 80% non fossile d'ici à 2030, rapporte «20 minutes».

Rues ouvertes au centre-ville

Ces travaux massifs, visant à réduire de 60% les émissions de CO₂ dans cinq ans, entraîneront l'ouverture de nombreuses tranchées dans le centre-ville et les zones densément peuplées. Le défi majeur sera d’informer les habitants, selon Robert Cramer, président des Services industriels (SIG).

Un numéro sera mis en place pour répondre à toutes les demandes des habitants. Il y aura donc plus de chantiers, et des chantiers encore plus gros.

En effet, en parallèle des installations des «autoroutes du chaud et du froid», l’État prévoit de regrouper plusieurs ouvrages: installations de pistes cyclables, de revêtements phonoabsorbants ou encore plantations d’arbres.