Le Courrier innove. La rédaction du quotidien genevois sera à l'avenir dirigé par un comité de quatre journalistes. L'objectif est d'apporter davantage d’horizontalité, de concertation et de pluralité, lit-on jeudi dans l'édito du Courrier en ligne.

La rédaction en chef du Courrier sera partagée entre quatre journalistes (Archives). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Ce comité de rédaction, plutôt que rédaction en chef, a été élu par l’assemblée générale de la Nouvelle Association du Courrier. Avec cette formule qui «colle aux idéaux du journal et renoue avec les trios ou duos de rédactions en chef·fe mis en place entre 2011 et 2020», il s'agit de «contribuer à l’indispensable élan collectif tout en répartissant la charge et les responsabilités».

Seul rédacteur en chef depuis quatre ans, Philippe Bach, au Courrierv depuis 1991, fera partie du quatuor de profils complémentaires habitués à travailler ensemble depuis plusieurs années. Les autres sont Christophe Koessler, au Courrier depuis 2011, en charge aujourd'hui de la rubrique Solidarité internationale, Nathalie Gerber McCrae, qui a rejoint l’équipe en 2016 et assume depuis 2019 la responsabilité des domaines stratégiques que sont l’édition numérique et les réseaux sociaux, et Roderic Mounir, à la rubrique Culture depuis 2000.

Le mandat de ce comité dure en principe trois ans.