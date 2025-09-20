DE
Frictions durant la marche
Des centaines d'opposants à l'avortement manifestent à Zurich

Quelque 2000 personnes ont manifesté contre l'avortement samedi après-midi à Zurich-Oerlikon, avec des croix, des chants religieux et une poussette géante. La police était présente en force.
La «marche pour la vie», à caractère religieux, se tient depuis 2010 le samedi précédant le Jeûne fédéral.
Photo: Andreas Becker
Quelque 2000 personnes ont manifesté contre l'avortement samedi après-midi à Zurich-Oerlikon, avec des croix, des chants religieux et une poussette géante. La police était présente en force. Des dizaines de policiers en tenue anti-émeute accompagnaient cette «marche pour la vie», que des personnes de la gauche radicale tentaient de perturber à vélo. Des pétards ont été allumés à plusieurs reprises.

Les forces de l'ordre sont parvenues à empêcher que les deux groupes ne se rencontrent. Mais de nombreux passants ont également hué le rassemblement chrétien conservateur.

Pas pu défilé au centre-ville

Des mesures de sécurité ont dû être mises en place sur le lieu du rassemblement. La place du marché d'Oerlikon a été bouclée par des barrières. La principale oratrice était l'activiste américaine Gianna Jessen, qui a «survécu à un avortement» et milite aujourd'hui contre l'IVG.

La police avait refusé une demande des organisateurs de pouvoir défiler au centre de Zurich, pour des raisons de sécurité et de place. Par le passé, ces manifestations avaient été émaillées d'importants débordements.

Les militants anti-IVG ne comprennent pas cette décision. Ils affirment être pacifiques et rappellent que d'autres manifestations ayant donné lieu à des violences ont été autorisées en ville de Zurich. La «marche pour la vie», à caractère religieux, se tient depuis 2010 le samedi précédant le Jeûne fédéral.

