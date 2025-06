1/2 Certains magasins Coop City proposent actuellement des articles de Noël. Photo: Pius Koller

Robin Wegmüller

Dehors, le soleil brûle et le thermomètre dépasse les 30 degrés. Mais dans certaines Coop City, notamment celle de Zurich Oerlikon, on trouve déjà des boîtes de biscuits, du papier cadeau festif et des décorations de sapin, comme le rapportent les journaux de CH Media. Le détaillant propose actuellement des articles de Noël avec 50% de rabais et se prépare à la fête: «C’est bientôt de nouveau Noël», peut-on lire sur un panneau.

Les articles de Noël en plein été font à la fois sourire et secouer la tête des clients. La porte-parole de Coop, Sina Gebel, confirme aux journaux de CH Media que de tels produits sont proposés dans certains Grands Magasins Coop City, de manière «isolée». «Pendant l’action en cours, différents lots restants sont proposés à des prix attractifs», précise Sina Gebel. Mais les boîtes de biscuits et autres articles ne sont pas disponibles partout. Certains magasins manquent simplement de place, comme le montre un échantillon à Blick.

Lancement officiel en octobre

Ceux qui souhaitent déjà se préparer pour Noël ont jusqu’à fin juin... date de fin de l’action. Il reste à voir si les articles trouveront preneur. D’après leur expérience, les promotions sont généralement bien accueillies par la clientèle, estime Sina Gebel.

À noter: la saison de Noël débute normalement à la mi-octobre. La rumeur selon laquelle les ventes commenceraient de plus en plus tôt est infondée. Selon les informations fournies par les détaillants à la SRF, le calendrier n’a pas changé ces dernières années.