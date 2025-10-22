DE
Le chaos politique s'enlise
Macron fait fuir les grosses fortunes françaises vers la Suisse

La France n'a toujours pas adopté son prochain budget. Alors les grosses fortunes françaises s'inquiètent et envoient leurs capitaux dans des refuges fiscaux plus stables. La Suisse est l'une de leurs destinations privilégiées, révèle le «Financial Times» lundi.
Publié: 17:22 heures
Les grosses fortunes françaises s'inquiètent de la crise politique et envoient leurs capitaux en Suisse.
Photo: AFP
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Le malheur de Macron fait le bonheur des Suisses. Depuis la dissolution de l'Assemblée Nationale en juin 2024, les riches entrepreneurs et familles aisées françaises font fuir leurs capitaux vers la Suisse, révèle le «Financial Times» ce lundi 20 octobre.

Depuis, la crise politique s'enlise. Les Premiers ministres s'enchaînent et l'argent continue de fuiter en masse vers des refuges fiscaux plus stables comme la Suisse et le Luxembourg. Dans le Grand-Duché, le nombre d'assurances-vie a augmenté de 60% en un an: un record. 

Un futur budget menaçant

De plus en plus tracassées par l'instabilité politique, les grosses fortunes françaises redoutent particulièrement l'adoption du nouveau budget, qui pourrait les mettre à contribution pour renflouer les caisses de l'Etat français. Interrogé à ce sujet par Swissinfo, Guillaume Lucchini – fondateur du gestionnaire de patrimoine parisien Scala Patrimoine – affirme qu'un montant «fou» de capitaux français serait destiné à la Suisse.

Selon Philippe Kenel, avocat suisse spécialisé en fiscalité, succession et planification patrimoniale, cette inquiétude se reflète dans le nombre de Français qui émigrent en Suisse. Alors que son nombre avait fortement diminué en 2017 avant l'élection d'Emmanuel Macron, il est reparti de plus belle depuis la crise politique en 2024.

