L'UDC rejette en bloc
Nombreuses oppositions au projet de taxer les véhicules électriques

Le projet de taxation des véhicules électriques proposé par le Conseil fédéral pour 2030 divise en Suisse. Plusieurs partis, l'ATE et le TCS critiquent les deux modèles envisagés et demandent des modifications.
Publié: 09:10 heures
|
Dernière mise à jour: 09:12 heures
Le projet de taxe sur les véhicules électriques est loin de faire l'unanimité (photo prétexte).
Photo: LAURENT GILLIERON
ATS Agence télégraphique suisse

La nouvelle taxation des véhicules électriques proposée par le Conseil fédéral pour 2030 suscite une levée de boucliers. Les partis, l'Association transports et environnement (ATE) et le TCS veulent des modifications ou rejettent le projet. La consultation s'est achevée vendredi. Le gouvernement propose deux alternatives. L'une consiste à imposer le nombre de kilomètres parcourus en tenant compte du poids du véhicule. L'autre prévoit une taxe sur l'électricité utilisée, indépendamment du genre de véhicule.

L'UDC rejette en bloc la proposition et s'oppose en particulier à la taxation des automobilistes au profit des finances publiques. Le PLR propose au Conseil fédéral d'appliquer une solution transitoire alternative et de travailler à une réforme viable et équitable de la taxation des véhicules électriques à long terme. Les Vert'libéraux rejettent la taxe alors que les Vert-e-s la saluent. L'ATE souhaite qu'une telle taxe entre en vigueur au plus tôt en 2035. Enfin, le TCS demande une approche progressive.

