Un couple d'agents immobiliers véreux escroque une retraitée de 80 ans

Un couple d'agents immobiliers véreux a piégé une bailleresse de 80 ans à Stallikon. Les deux escrocs ont laissé une dette de loyers impayés de 26'000 francs. Une procédure pénale est désormais en cours.

En bref A Stallikon, Elsbeth, 80 ans, accuse Bleona et Luan F. d'avoir laissé au moins 23'000 francs de loyers impayés

Le couple, déjà lié à des ventes présumées d'appartements fantômes, fait l'objet d'une procédure pénale après plusieurs plaintes

Les locataires contestent la dette et les faux allégués, tandis qu'Elsbeth dénonce des mensonges et réclame leur départ tardif

Pascal Scheiber

Encore une fois! Bleona F.* et Luan F.* font à nouveau des vagues. A Zurich, le couple d'origine albanaise laisse derrière lui une montagne de dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs. «C'est la plus grande erreur de toute ma vie», déplore la retraitée Elsbeth, installée à Stallikon.

Ce n'est qu'en juillet 2026 que la propriétaire apprend par Blick le passé douteux de ses locataires. L'enquête menée par notre rédaction avaient alors révélé que Bleona et Luan avaient vendu des appartements fantômes à plusieurs personnes... c'est-à-dire des logements n'ayant aucune réalité physique. Leurs victimes y ont perdu des dizaines de milliers de francs. Le couple d'escrocs a désormais trouvé une nouvelle combine.

Leur société immobilière est aujourd'hui toujours active. Parallèlement, tous deux occupent des postes de direction au sein d'une entreprise artisanale argovienne. Nous avons appris qu'une procédure pénale est en cours à leur encontre, sur la base de plusieurs plaintes déposées dans divers cantons.

Un appartement recherché d'urgence

Voici leur nouvelle combine: lorsque ces agents immobiliers se sont renseignés auprès d'Elsbeth à l'été 2025 pour trouver un logement, tout devait aller très vite. «Ils voulaient une réponse le jour même», se souvient la bailleresse. Pourtant, sa première impression était positive.

Elsbeth poursuit: «Ils se sont présentés très élégants, avec un bouquet de fleurs.» Ils ont fourni une fiche de salaire et un extrait du registre des poursuites. Ils se sont bien gardés d'évoquer leur montagne de dettes commerciales. La bailleresse a accepté de louer son bien à Bleona et Luan.

Quelques jours seulement se sont écoulés avant que le premier versement du loyer ne se fasse attendre. Bleona aurait payé le loyer, affirme-t-elle. Elle transmet un justificatif de paiement en guise de preuve – un document qui s'avérera falsifié.

«A ce moment-là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas et que les locataires me mentaient, se remémore la retraitée. Elle assène: J'ai beau avoir 80 ans, je ne suis pas idiote!»

Selon les déclarations d'Elsbeth, Bleona aurait changé de tactique un mois plus tard. Elle a posé un ultimatum: elle ne paierait le loyer que si la facture du nettoyage à fond effectué par son entreprise était réglée par les anciens locataires.

Paiement du loyer retardé et incomplet

Luan a en outre adressé à la propriétaire une facture pour des travaux domestiques. Sans le moindre mandat, affirme Elsbeth, il lui aurait facturé des travaux de jardinage, un nettoyage et une évacuation pour un montant de 10'000 francs, avant de poursuivre la propriétaire en justice pour ces frais. Si elle ne s'acquittait pas de cette somme, il ne verserait pas le loyer ou seulement en partie.

En novembre 2025, Elsbeth a résilié le bail de ses locataires pour fin mars 2026. Une avocate l'a épaulée dans cette démarche. La raison? Des versements de loyer régulièrement réclamés, retardés et incomplets. Les deux locataires ont fait opposition.

Au même moment, Elsbeth s'est rendu compte que cette affaire était biaisée dès le départ. En effet, la fiche de salaire jointe au dossier de candidature de Bleona était vraisemblablement un faux. Interrogée, l'entreprise a nié l'authenticité du document.

Plus tard, un tribunal zurichois a établi que la résiliation était parfaitement légale. La propriétaire et les locataires se sont toutefois entendus sur une prolongation du bail, à condition que le loyer soit intégralement payé.

Rester sans payer

Les agents immobiliers véreux n'en ont tenu aucun compte. Malgré les rappels, ils n'ont à nouveau pas payé leurs loyers. Elsbeth a donc résilié le bail en mai 2026 avec un préavis d'un mois pour fin juin – comme l'avait également fixé le tribunal.

Elsbeth s'est retrouvée avec 23'000 francs de loyers impayés et 14'000 francs de frais d'avocat à sa charge. Elle a engagé des poursuites contre ses locataires.

Une fois de plus, les locataires ont laissé passer la date limite de leur départ fixée à fin juin 2026. Ces locataires ont finalement quitté l'appartement fin juillet. Mais les ennuis se poursuivent par voie judiciaire.

Ils contestent les accusations

Confrontés par Blick aux accusations qui pèsent sur eux, Luan et Bleona ont pris position par écrit. Ils indiquent: «Nous contestons expressément la dette de loyer forfaitaire de 23'000 francs.» Des défauts auraient existé dès le début du bail.

Au sujet du justificatif de paiement manipulé, ils précisent: «L'image en question n'est pas un justificatif bancaire original.» Le couple confirme ainsi avoir modifié le document bancaire, mais refuse de parler de falsification. Ils écrivent: «Ce sont les données originales de la banque qui font foi.»

Ils ne veulent pas non plus entendre parler d'une fiche de salaire falsifiée. Ils soutiennent n'avoir jamais transmis de décompte de salaire concernant Bleona. Enfin, ils justifient leur départ retardé à l'été 2026 par un accord oral personnel passé avec la propriétaire.

La retraitée Elsbeth réplique: «C'est faux, c'est un pur mensonge!» Une lettre dans laquelle elle les menaçait d'une expulsion forcée par la police a pu être consultée par Blick. Elsbeth conclut avec amertume: «Je ne souhaite une telle épreuve à personne!»

*Noms modifiés