1/5 La présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone critique le fait que la majorité bourgeoise de droite au Conseil fédéral propulse la Suisse des décennies en arrière. Photo: keystone-sda.ch

Sven Altermatt et Lucien Fluri

La colère de Lisa Mazzone ne transparaît pas immédiatement. Lorsque Blick rencontre la présidente des Vert-e-s dans un café à Lausanne pour une interview, elle reste posée. Pourtant, elle s’indigne contre le plan d’austérité et la majorité de droite au sein du Conseil fédéral. Selon elle, la Suisse est en train de faire un bond en arrière de plusieurs décennies au lieu de se préparer pour l’avenir.

Lisa Mazzone, la Confédération est dans le rouge, les prévisions sont sombres. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas vraiment vous opposer à un paquet d'économies.

La Suisse a l'un des taux d'endettement les plus bas du monde. Et ces dernières années, le Conseil fédéral a toujours peint le diable sur la muraille dans ses prévisions, alors qu’au final, des bénéfices étaient enregistrés. Cette année encore, c’est ce qui semble se dessiner! Il serait, au contraire, extrêmement important que le pays investisse dès maintenant pour l'avenir.

Pardon? Vous voulez encore plus de dépenses?

Nous devons relever les grands défis de notre époque. Or, nous avons malheureusement un Conseil fédéral qui pense «no future». Le Conseil fédéral dépense des milliards pour l'armée, mais il coupe dans la sécurité sociale, dans les transports publics ou dans la formation. Nous assistons à une offensive brutale de la majorité UDC-PLR au Conseil fédéral, qui veut ramener la Suisse dans les années 1980.

Qu'entendez-vous par là?

Autoroutes, nucléaire et armée. Voilà le programme rétrograde que la majorité bourgeoise de la droite conservatrice veut mettre en œuvre par le biais de son paquet d'économies. Avec des conséquences dramatiques, car les coupes budgétaires se font au détriment de l’égalité des chances. Les Suisses devront payer plus cher pour les tickets dans les transports publics, ils recevront moins de soutien pour les primes d'assurance maladie et les frais d'études vont doubler. Pendant ce temps, Karin Keller-Sutter tente de rassurer en expliquant qu’elle sait ce que signifie faire des économies… Facile à dire quand on touche un salaire de conseillère fédérale et qu’on voyage avec le jet du Conseil fédéral!

Vous dites que les prévisions sont trop pessimistes et que, finalement, la Confédération disposera de plus d’argent que prévu. N’est-ce pas une politique basée sur l’optimisme plutôt que sur des faits?

Non, c’est une politique basée sur l’expérience. Le Conseil fédéral dépeint toujours un tableau noir, mais au final, les finances de l’Etat sont bien meilleures que prévu. Nous l’avons déjà constaté à plusieurs reprises. Actuellement, les paiements de la Banque nationale ne figurent pas non plus dans les prévisions.

« Nous défendons aussi la cohésion sociale, que le Conseil fédéral est en train de sacrifier avec ses coupes budgétaires Lisa Mazzone, présidente des Vert-e-s »

Si la gauche et les Vert-e-s étaient au pouvoir, il y aurait tout simplement plus de dettes, non?

Si l’argent venait à manquer, il suffirait de supprimer immédiatement les privilèges fiscaux du transport aérien ou d’introduire un impôt fédéral sur les gains immobiliers. Cela représente 2,5 milliards de francs de recettes supplémentaires. Ce qui se passe actuellement, c’est que nous accumulons des dettes pour les générations futures en reportant des investissements indispensables. Les tragiques inondations en Valais, dans le val Maggia ou dans les Grisons n’ont pas seulement causé des pertes humaines, elles ont aussi engendré des coûts de plusieurs milliards. Et cela continue. C'est pourquoi il faut maintenant investir dans la résilience climatique.

Les Vert-e-s veulent donc tout investir dans le climat, c’est une approche idéologique.

Le réchauffement climatique a un impact considérable sur la population suisse, aussi bien dans les montagnes que dans les villes. J’attends du Conseil fédéral qu’il assume ses responsabilités et prenne les mesures nécessaires pour éviter des dommages supplémentaires. Mais notre engagement ne se limite pas au climat. Nous défendons aussi la cohésion sociale, que le Conseil fédéral est en train de sacrifier avec ses coupes budgétaires.

Au final, vous voulez simplement dépenser plus d’argent.

Gouverner, ce n’est pas regarder les problèmes s’aggraver. Nous devons anticiper les défis. Ce n'est pas seulement le cas pour le climat, mais aussi pour les crèches. Nous en avons besoin pour l'égalité, mais aussi pour que les femmes puissent réintégrer le marché du travail. Si nous faisons des économies dans ce domaine, cela aura des conséquences économiques. Et un autre point est crucial.

Lequel?

Le Conseil fédéral se décharge largement de ses responsabilités: il coupe dans les budgets en reportant les coûts sur les cantons, qui souffrent énormément du programme de démantèlement. Nous avons déposé des interventions dans plusieurs cantons afin de préparer un référendum cantonal.

« Nous avons droit à un siège au Conseil fédéral et nous voulons contribuer à façonner l'avenir Lisa Mazzone, présidente des Vert-e-s »

Les Vert-e-s défendent donc soudainement les intérêts des cantons.

Pour nous, il en va de la solidarité et de la cohésion dans ce pays. Avec ce paquet d'économies, la Confédération n'assume plus sa fonction d’équilibrage en Suisse. Dans les régions de montagne, des lignes de bus doivent être supprimées, et les contributions à l’intégration sont réduites. Les cantons devront donc les compenser.

Si vous êtes si insatisfait du travail du Conseil fédéral: pourquoi ne pas prendre vos responsabilités et présenter un candidat au Conseil fédéral?

Les Vert-e-s sont prêts à assumer des responsabilités. Nous avons droit à un siège au Conseil fédéral et nous voulons contribuer à façonner l'avenir. Mais nous avons aussi dit dès le début que le Centre avait également droit à un siège.

Cela signifie que si Ignazio Cassis devait se retirer, les Vert-e-s attaqueraient?

Bien sûr. Le PLR est clairement surreprésenté. Mathématiquement, les Vert-e-s ont clairement plus droit à un siège que le PLR ou le Centre n'en ont à deux. Cela permettrait aussi de mieux refléter la volonté de la population au Conseil fédéral. C'est une nécessité. Actuellement, un vieux cartel de pouvoir de droite gouverne sans tenir compte de la population. C'est pourquoi le Conseil fédéral a perdu presque toutes les votations importantes l'année dernière. Et cela va continuer.

« Ce dont le Conseil fédéral n'a certainement pas besoin en ce moment, c'est d'un homme conservateur de droite supplémentaire Lisa Mazzone, présidente des Vert-e-s »

Quelles exigences les Vert-e-s posent-elles à un candidat ou une candidate du Centre?

Ce dont le Conseil fédéral n'a certainement pas besoin en ce moment, c'est d'un homme conservateur de droite supplémentaire. Il y en a suffisamment au Conseil fédéral. Résultat: les réformes essentielles en matière de politique sociale, environnementale et sociétale sont bloquées. Il faut d'urgence quelqu'un qui veuille aller de l'avant dans la politique familiale par exemple.

Cela signifie que vous êtes sceptique à l'égard du président des paysans Markus Ritter, le seul candidat en lice jusqu'à présent?

Vous avez bien interprété.

Un homme qui n'appartiendrait pas à l'aile droite du parti, au Centre, serait donc éligible pour les Vert-e-s?

Oui. Mais je préférerais que le Conseil fédéral compte encore trois femmes. Ce n’est pas seulement la responsabilité du Centre. Quoi qu’il en soit, il doit proposer un ticket comprenant au moins une femme.