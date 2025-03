Des centaines de ponts, de tunnels et de routes équipées de charges explosives. Pendant des décennies, ce dispositif faisait partie de la doctrine de défense de l'armée. Mais il a petit à petit été démantelé, au grand dam de l'UDC.

1/2 Le conseiller national UDC David Zuberbühler veut renforcer la défense du territoire suisse. Photo: keystone-sda.ch

Ruedi Studer

Les résistants à l'avancée des troupes russes usent de nombreux stratagème. Le dynamitage des ponts, des tunnels ou des pistes d'atterrissage en font partie. En Suisse aussi, il en a longtemps été ainsi.

Après le début de la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'ouvrages explosifs ont été installés dans tout le pays. Dans les années 1980, il y avait encore environ 2000 infrastructures dans lesquels les charges explosives étaient directement intégrées. Mais à partir de 1991, de plus en plus d'explosifs ont été retirés ou détruits. A la fin de l'année 2014, c'était le cas de la grande majorité de ces charges explosives.

«Au vu de la situation internationale actuelle, cette opération était peut-être une erreur», déclare à Blick le conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC) David Zuberbühler. La question de savoir pourquoi la Confédération a renoncé à cette mesure de défense le taraude depuis longtemps. A tel point qu'il demande maintenant un changement de cap du Conseil fédéral.

Encore en bon état?

David Zuberbühler ne veut pas seulement savoir pourquoi ce dispositif a été démantelé, mais aussi si une réintroduction serait encore techniquement possible, et combien de temps cela prendrait. «Je suis par exemple intéressé de savoir si les explosifs qui équipaient nos ponts et nos tunnels sont encore utilisables ou si elles ont été ensevelies sous le béton», déclare David Zuberbühler.

En vérité, il espère que ce dispositif de défense pourra être réactivé. «La situation géopolitique a nettement évolué ces dernières années. La guerre en Ukraine montre à quel point il est important pour l'armée de pouvoir faire sauter les ponts ou les tunnels en cas d'urgence, afin d'interrompre le trafic sur les routes et de protéger nos voies de ravitaillement.»

En Suisse notamment, avec ses nombreux ponts et tunnels, un dynamitage rapide peut en effet retarder de manière décisive l'avancée d'un ennemi. «Avec l'extension prévue de l'armée, un nouveau concept d'objets explosifs devrait logiquement être mis sur la table», explique le conseiller national. «Nous devons être préparés à toutes les éventualités».