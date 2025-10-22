Le prix Sakharov décerné à deux journalistes emprisonnés

Deux journalistes emprisonnés, Andrzej Poczobut du Bélarus et Mzia Amaghlobeli de Géorgie, ont reçu le prix Sakharov pour la liberté de pensée. Le Parlement européen honore leur courage face à des accusations fabriquées.

Le prestigieux prix Sakharov est décerné par le Parlement européen. (Archives) Photo: Ronald Wittek

Deux journalistes emprisonnés au Bélarus et en Géorgie, Andrzej Poczobut et Mzia Amaghlobeli, se sont vu décerner mercredi le prix Sakharov pour la liberté de pensée. «Les deux sont des journalistes actuellement en prison sur la base d'accusations inventées de toutes pièces, simplement pour avoir fait leur travail et dénoncé l'injustice», a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. «Leur courage en a fait des symboles de la lutte pour la liberté et la démocratie».

Après des Vénézuéliens

Ils étaient en lice pour le prestigieux prix européen aux côtés des organisations humanitaires et de journalistes opérant dans les territoires palestiniens; et des étudiants serbes, dont le mouvement de protestation bouscule le pays depuis un an.

Ils succèdent aux opposants vénézuéliens Edmundo Gonzalez Urrutia et Maria Corina Machado, cette dernière tout juste récompensée du prix Nobel de la Paix.