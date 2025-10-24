DE
FR

L'ex-associé réclame sa part
Une procédure lancée en Suisse contre le milliardaire français Patrick Drahi

Une requête en conciliation a été déposée à Genève par Armando Pereira contre Patrick Drahi. L'ancien associé, suspecté de corruption au Portugal, revendique des parts dans les sociétés de Drahi et des investissements conjoints.
Publié: il y a 40 minutes
Partager
Écouter
L'ex-associé de Patrick Drahi lui réclame des parts d'entreprises.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une procédure civile contre le milliardaire Patrick Drahi a été initiée en juillet en Suisse par son ancien associé Armando Pereira, a appris l'AFP auprès des avocats français de ce dernier. Une requête en conciliation a été déposée le 11 juillet auprès du tribunal de première instance de Genève. L'information a été confirmée par les avocats français d'Armando Pereira, le cabinet King & Spalding. Avec Patrick Drahi, Armando Pereira est le co-fondateur du groupe Altice.

Armando Pereira est suspecté dans une enquête portugaise de corruption. L'ancien associé historique de Patrick Drahi soutient ainsi avoir investi à ses côtés dans plusieurs sociétés lui appartenant, notamment dans certaines filiales du groupe Altice. Si l'homme ne possède pas de part dans ces sociétés, ses avocats affirment néanmoins que 20% à 22% des parts de Patrick Drahi dans ces filiales lui reviendraient.

Pereira soupçonné de détournement

En outre, les conseils de Armando Pereira indiquent que les deux hommes ont investi en commun dans plusieurs biens, notamment un jet privé et un yacht. Au total, le montant revenant à Armando Pereira pourrait s'élever au moins à 1,4 milliard d'euros, selon ses avocats. Sollicité par l'AFP, le porte-parole de Patrick Drahi a indiqué ne pas avoir connaissance de cette procédure. «La gesticulation procédurière ne saurait faire oublier les enquêtes judiciaires en cours pour lesquelles chacun sait qui sont les mis en cause (au premier rang desquels Armando Pereira) et les victimes (Altice et Patrick Drahi)», a-t-il ajouté.

A lire aussi
Ces ultra-riches soustraient des milliards au fisc genevois
Redressements records
Ces ultra-riches soustraient des milliards au fisc genevois
Pourquoi Genève n'arrive pas à faire passer ses milliardaires à la caisse
Des ultrariches fuient le fisc
Pourquoi Genève n'arrive pas à faire passer ses milliardaires à la caisse

En août 2023, Patrick Drahi avait indiqué au cours d'une conférence qu'Armando Pereira ne détenait aucune part dans Altice. Il avait toutefois indiqué que l'homme détenait un droit de 20% sur ses investissements personnels. Le mois précédent, un vaste coup de filet de la police portugaise avait conduit au placement en garde-à-vue de Armando Pereira, dans le cadre d'une enquête sur des faits susceptibles de relever de la corruption. Il est soupçonné d'avoir mis en place un réseau de fournisseurs douteux dans le but de détourner d'importantes sommes d'argent via la politique d'achats du groupe, ce qu'il conteste.

En France, une enquête pour des soupçons de corruption portant sur ces mêmes faits a été ouverte en septembre 2023. Les deux enquêtes sont toujours en cours. A la suite de ce scandale, Patrick Drahi avait déclaré se sentir «trahi et trompé par un petit groupe d'individus». Plusieurs cadres au sein des filiales portugaise et américaine d'Altice avaient alors quitté le groupe.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus