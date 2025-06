Dès septembre, les commerçants bénéficieront d'une réduction des frais sur les transactions par cartes de débit inférieures à 14,99 francs. Cet accord entre le Surveillant des Prix et Worldline vise à économiser jusqu'à 15 millions de francs annuellement.

Les commerçants bénéficieront d'une réduction des frais sur les transactions par cartes de débit inférieures à 14,99 francs. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Dès le 1er septembre, les frais de transactions de cartes de débit d'un montant inférieur à 14,99 francs baisseront pour les commerçants en Suisse. Le Surveillant des Prix a annoncé mardi un nouvel accord avec la société Worldline, dominante dans le secteur des paiements électroniques.

Ces dernières années, M. Prix et l'actuelle Worldline (ancienne SIX Payment Services) ont conclu plusieurs accords à l'amiable qui ont permis aux commerçants d'économiser plusieurs millions de francs par an, selon le Surveillant des Prix. Le dernier accord a expiré en décembre dernier, ce qui a donné lieu à de nouvelles négociations entre les deux parties, annonce la dernière lettre d'information du Surveillant des prix de la Confédération.

La principale nouveauté concerne les frais liés aux transactions par cartes de débit nationales et internationales d'un montant inférieur à 14,99 francs. Ces frais sont réduits de 30 points de base (0,3 point de pourcentage).

Les transactions par carte de débit Mastercard seront facturées 8 centimes +0,19% (au lieu de 8 centimes +0,49%), celles par carte de débit Visa 10 centimes +0,65% (au lieu de 10 centimes +0,95%). Les frais maximaux fixés dans l'accord précédent, à savoir 2 francs pour la Mastercard Debit et 3,50 francs pour la Visa Debit, sont maintenus.

Selon l'estimation du Surveillant des prix, ces mesures permettront aux commerçants suisses de réaliser des économies annuelles d'environ 10 à 15 millions de francs. L'accord à l'amiable restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 2027.