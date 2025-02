1/6 Sous la codirection de Mattea Meyer et Cédric Wermuth, le PS demande plus de temps libre pour un même salaire. Photo: Keystone

Lino Schaeren

La demande du Parti socialiste (PS) est claire: Les Suisses doivent travailler moins pour un salaire inchangé. Le PS veut réduire la durée maximale de travail hebdomadaire de 45 heures aujourd'hui à 38 heures, réparties sur quatre jours et demi de travail au maximum. Objectif de cette revendication radicale? Plus de temps pour l'engagement social, le repos et améliorer les conditions du personnel, notamment dans le secteur des soins.

Le 24 février, les socialistes présenteront la semaine de 38 heures à la Commission de la politique de sécurité du Conseil national – en tant que contre-projet indirect à l'initiative «Service Citoyen». Celle-ci exige un service pour la collectivité et l'environnement que tous les Suisses doivent fournir.

Contre un service citoyen obligatoire

De son côté, le Conseil fédéral rejette l'initiative sans contre-projet. Récemment, le gouvernement national s'est également opposé à la proposition de la ministre de la défense sortante Viola Amherd d'étendre le service obligatoire aux femmes.

« Beaucoup aimeraient contribuer davantage à la société s'ils trouvaient le temps de le faire Andrea Zryd, conseillère nationale du PS »

Le PS s'oppose également à l'obligation de servir pour tous, comme le prévoit l'initiative Service Citoyen, et mise sur le volontariat. «Beaucoup aimeraient contribuer davantage à la société s'ils trouvaient le temps de le faire», explique la conseillère nationale bernoise Andrea Zryd, membre du PS.

Les Suisses manquent de temps

Andrea Zryd est entraîneuse d'athlétisme et professeure de sport. Elle est constamment confrontée au problème de l'importante charge professionnelle dans le sport, par exemple lorsque les clubs manquent d'entraîneurs bénévoles.

«Dans les pays nordiques, où les horaires de travail sont plus courts, les clubs sportifs trouvent beaucoup plus facilement des bénévoles». Selon le PS, la semaine de 38 heures favoriserait la cohésion sociale et tiendrait compte des besoins de la société moderne.

Deux tiers des Suisses trouvent qu'ils travaillent trop

En Suisse, la majorité de la population estime que le travail prend trop de place dans son quotidien. Dans l'étude sur le temps partiel représentative de l'institut Sotomo, deux bons tiers des personnes interrogées ont déclaré en 2023 qu'ils travaillaient trop.

Et la comparaison internationale montre que les Suisses sont de gros bûcheurs: avec un temps de travail hebdomadaire d'un peu plus de 40 heures pour les travailleurs à temps plein, notre pays se situe nettement en tête en 2023. Mais chez nous aussi, la tendance est à la baisse: le temps de travail des employés à temps plein a diminué de 46 minutes sur cinq ans.

Les conseillers fédéraux aussi touchés

En demandant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le PS, codirigé par Mattea Meyer et Cédric Wermuth, touche une corde sensible. Le Centre l'a également ressenti récemment lors de la recherche d'un successeur à la conseillère fédérale Viola Amherd: plusieurs candidats prometteurs ont donné la priorité à la famille. Markus Ritter, grand favori pour la succession, a déclaré dans une interview au «Tages-Anzeiger»: «Je suis convaincu qu'au Conseil fédéral, il faut travailler 60, 70, 80 heures et être présent, il n'y a pas d'autre solution.»

Pour la plupart des personnes actives, les priorités sont différentes. Ce n'est pas seulement dans des pays comme l'Islande que la semaine de quatre jours a le vent en poupe. Un coup d'œil sur les portails d'emploi montre que le modèle est arrivé depuis longtemps en Suisse aussi, surtout dans les métiers artisanaux qui manquent cruellement de main-d'œuvre qualifiée.

Dans l'administration publique également, les modèles de travail alternatifs sont de plus en plus à l'ordre du jour. La ville de Genève accorde déjà à ses employés une semaine de 39 heures, dans le canton de Bâle-Ville, l'introduction de la semaine de 38 heures a échoué de justesse. «L'évolution montre que cela fonctionne», déclare Andrea Zryd. «Nous ne devons pas faire de la politique sans tenir compte de la population.»

La possibilité de financement est mystérieuse

Seulement, il est difficile de savoir comment une réduction du temps de travail imposée par la Berne fédérale pourrait être financée. Ainsi, le gouvernement cantonal bâlois a calculé qu'une réduction du temps de travail de 42 à 38 heures pour les employés de l'administration entraînerait des coûts supplémentaires de 150 millions de francs, car il faudrait créer de nombreux nouveaux postes.

L'état d'esprit est similaire dans l'économie privée, où un modèle comme la semaine de quatre jours n'est pas réalisable sans coûts supplémentaires. Dans l'état, une réduction du temps de travail signifierait aussi que les employés devraient fournir la même prestation, mais en moins de temps.

« Nous voulons déclencher quelque chose, car cela ne peut pas continuer comme avant Andrea Zryd, conseillère nationale PS »

Les revendications radicales pour une réduction du temps de travail pour tous ont donc du mal à passer. La dernière fois que la conseillère nationale socialiste Tamara Funiciello a échoué, c'était il y a deux ans, avec une motion pour une semaine de 35 heures. Le Conseil fédéral craignait alors pour la prospérité de la Suisse.

Andrea Zryd sait que le contre-projet indirect à l'initiative Service Citoyen n'aura pas la tâche plus facile mais elle considère cette revendication comme une première étape. «Nous voulons déclencher quelque chose, car cela ne peut pas continuer comme avant.»