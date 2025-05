1/4 Le Cervin suscite la convoitise d'entreprises du monde entier. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Martin Schmidt

Le Cervin, sommet mythique de Zermatt (VS), est si célèbre que même certaines enseignes étrangères cherchent à capitaliser sur sa renommée. Aux Etats-Unis, une nouvelle conduite de gaz naturel baptisée «Matterhorn Express Pipeline» vient d’entrer en service. Cette immense infrastructure traverse le Texas, du bassin du Permian jusqu’aux portes de Houston.

Outre-Atlantique, il est courant que les groupes énergétiques nomment leurs pipelines d’après des régions, des lacs ou des montagnes. Les Rocheuses, elles aussi, ont déjà inspiré plusieurs projets.

Mais pourquoi avoir choisi le nom «Matterhorn»? Le mystère reste entier. L’entreprise Devon Energy renvoie vers la société LLC, qui n’a pas donné suite à nos sollicitations. Ce silence pourrait s’expliquer par un changement de propriétaire annoncé récemment dans la presse.

Walt Disney en était fan

Donner le nom d'une montagne étrangère à un pipeline américain est inhabituel. Mais après tout, le Cervin n'est pas une montagne comme les autres et a déjà dû donner son nom ou sa majestueuse image à de nombreux produits.

Ainsi, un certain Walt Disney s'était rendu à Zermatt en 1958 et était tombé amoureux de notre sommet. C’est pourquoi il a donné le nom de la célèbre montagne à une piste de bobsleigh dans son parc Disneyland en Californie.

Même dans le canton des Grisons, on semble reconnaître que les sommets locaux peinent à rivaliser avec l’icône valaisanne. Il y a quelques années, on pouvait ainsi acheter de la viande des Grisons arborant fièrement le Cervin sur son emballage.

Même dans les kebabs

On a même vu de l’eau minérale Valser, originaire des Grisons, arborer le «Hore», le surnom affectueux donné au Cervin par les habitants de Zermatt sur ses étiquettes. La liste des produits qui s’en inspirent semble infinie: fromages, yaourts, déodorants, chocolats… Le Cervin est omniprésent. Même la compagnie aérienne Swiss l’a utilisé dans ses campagnes publicitaires. Et parfois, l’usage est plus inattendu: une enseigne de kebabs a elle aussi adopté le nom du sommet!

Le commerce du sexe a son petit côté helvétique

Au musée du Cervin, à Zermatt, une vitrine entière est consacrée à ces détournements commerciaux. On y trouve même… Une marque de préservatifs.

À l’étranger, l’image de la montagne figure sur des bouteilles de bière ou des parasols. « En Jamaïque, il existait autrefois des paquets de cigarettes portant le nom Matterhorn», raconte Daniel Luggen, directeur de Zermatt Tourisme. Avec son équipe, il recense ces utilisations parfois farfelues. Et parmi elles, un exemple particulièrement cocasse: «Une maison close suisse avait un jour fait protéger le nom Matterhorn pour baptiser certaines de ses chambres.»

Infractions au droit des marques?

«En fait, c'est bien que le Cervin soit associé à de nombreuses caractéristiques positives et soit donc utilisé comme argument de vente. Mais si des cigarettes sont ensuite vendues sous ce nom, cela ne nous fait évidemment pas plaisir», explique le directeur.

C'est pourquoi Zermatt Tourisme a fait appel à un avocat spécialisé dans la recherche de violations de marques. Ainsi, le nom de la montagne a été protégé dans les domaines du tourisme, des souvenirs et des produits alimentaires. Si une entreprise veut en faire usage, elle doit payer des frais. «Cela nous permet de couvrir à peu près nos dépenses dans ce domaine», explique-t-il encore.

« Ce que nous n’acceptons absolument pas, c’est l’instrumentalisation politique du Cervin Daniel Luggen, directeur de Zermatt Tourisme »

La protection est très complexe. En Suisse, le premier à faire enregistrer une marque pour un service ou une catégorie de produits donnés peut l'utiliser. De plus, des réglementations différentes s'appliquent dans le monde entier pour les espaces géographiques les plus divers.

Selon Daniel Luggen, si l'on agit contre une violation du droit des marques, on parvient dans la plupart des cas à s'entendre. Dans le cas contraire, on va devant le tribunal. Selon le directeur du tourisme, cela a déjà été nécessaire dans certains cas.

«Ce que nous n’acceptons absolument pas, c’est l’instrumentalisation politique du Cervin. Dans ce cas, nous engageons systématiquement des démarches juridiques», affirme Daniel Luggen. Zermatt Tourisme est ainsi intervenu face au Parti socialiste suisse, mais aussi en Allemagne contre l’AfD et le parti d’extrême droite NPD. En revanche, les exploitants de la «Matterhorn Express Pipeline» ne risquent, eux, aucune conséquence sur le plan juridique.