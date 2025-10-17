DE
Vaud est le canton le plus touché
Les loyers connaissent la plus forte augmentation en Suisse romande

En septembre, les loyers ont encore augmenté. La hausse la plus importante a été observée en Suisse romande. Sur une année, le prix moyen d’un bail a progressé de 2,7% au niveau national.
A Lausanne, les loyers proposés ont aussi grimpé (+1,4%).
Photo: Shutterstock
Les loyers proposés ont de nouveau grimpé en septembre. La plus forte augmentation a été relevée en Suisse romande. Sur un an, le coût d'un bail a crû de 2,7% à l'échelle du pays.

L'indice des loyers, calculé par la plateforme immobilière homegate.ch en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a augmenté de 0,4 point par rapport à août. Il se situe désormais à 131,6 points, selon le communiqué paru vendredi.

Vaud est la région la plus impactée

Le canton de Vaud (+1,2%) a connu la plus forte croissance sur un mois, devant les cantons de Schaffhouse et Obwald (+1,1% chacun). En Suisse centrale, l'évolution prend toutefois une autre direction, à l'image de Nidwald (-1,5%) et d'Uri (-1,2%). Malgré ce recul, Nidwald affiche la plus forte augmentation par rapport à l'année précédente (+7,8%). Dans tous les autres cantons, sans exception, les loyers proposés ont également augmenté par rapport à septembre 2024.

Dans les villes passées à la loupe, Lugano a vu ses loyers croître de 3,2%. Il y a un an, les loyers proposés étaient encore inférieurs de 6,3%. A Lausanne aussi, les loyers proposés ont grimpé (+1,4%).

«Dans les huit villes passées en revue, on observe une tendance à la hausse parfois significative par rapport à l'année précédente, pas seulement à Lugano, mais aussi en particulier à Lucerne (+5,2%)», souligne le document.

